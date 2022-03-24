https://ria.ru/20220324/gaz-1779834025.html

Канцлер Австрии назвал немедленный отказ от российского газа невозможным

Канцлер Австрии назвал немедленный отказ от российского газа невозможным - РИА Новости, 24.03.2022

Канцлер Австрии назвал немедленный отказ от российского газа невозможным

Немедленный отказ от российского газа и нефти невозможен, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:47

2022-03-24T12:47

2022-03-24T13:59

владимир путин

сша

россия

украина

евросоюз

австрия

карл нехаммер

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg

ВЕНА, 24 мар - РИА Новости. Немедленный отказ от российского газа и нефти невозможен, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."Моя цель - не ставить под угрозу безопасность поставок. Немедленный отказ от российского газа невозможен. Я вижу то же самое с сырой нефтью, потому что посыл неверный. Я могу представить, что дискуссия станет более острой, но я здесь занимаю выдержанную позицию. Мы не можем одной мерой подвергать опасности другую", - сказал Нехаммер в интервью газете Kleine Zeitung."Так не выйдет. Это нереально и неправильно. Австрия получает до 80% газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители", - подчеркнул канцлер.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

сша

россия

украина

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, сша, россия, украина, евросоюз, австрия, карл нехаммер, в мире