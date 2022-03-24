12:47 24.03.2022 (обновлено: 13:59 24.03.2022)
Канцлер Австрии назвал немедленный отказ от российского газа невозможным
Канцлер Австрии Нехаммер назвал немедленный отказ от российского газа и нефти невозможным
Газодобывающее предприятие
ВЕНА, 24 мар - РИА Новости. Немедленный отказ от российского газа и нефти невозможен, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Моя цель - не ставить под угрозу безопасность поставок. Немедленный отказ от российского газа невозможен. Я вижу то же самое с сырой нефтью, потому что посыл неверный. Я могу представить, что дискуссия станет более острой, но я здесь занимаю выдержанную позицию. Мы не можем одной мерой подвергать опасности другую", - сказал Нехаммер в интервью газете Kleine Zeitung.
"Так не выйдет. Это нереально и неправильно. Австрия получает до 80% газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители", - подчеркнул канцлер.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.