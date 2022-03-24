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Кулеба призвал страны-импортеры российского газа не платить в рублях - РИА Новости, 24.03.2022
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Кулеба призвал страны-импортеры российского газа не платить в рублях
Кулеба призвал страны-импортеры российского газа не платить в рублях - РИА Новости, 24.03.2022
Кулеба призвал страны-импортеры российского газа не платить в рублях
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страны-импортеры российского газа не должны соглашаться на требование Кремля проводить расчеты в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:26
2022-03-24T12:26
экономика
андрей климов
сша
россия
европа
центральный банк рф (цб рф)
swift
владимир путин
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МАДРИД, 24 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страны-импортеры российского газа не должны соглашаться на требование Кремля проводить расчеты в рублях."Россия контратакует на экономическом фронте, на финансовом фронте и пытается поставить ЕС в сложную ситуацию, в особенности своим недавним решением навязать оплату в рублях за газ и нефть... Они должны найти способ обойти эту ловушку", - сказал Кулеба в интервью газете El País.Он также призвал "отказаться от зависимости от российских газа и нефти", если это "невозможно сделать за один день, то должен быть ясный план" постепенного отказа. Кроме того, глава МИД считает, что ЕС должен закрыть все порты для российских судов, а отключение от SWIFT должно распространиться на все российские банки.В среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией. Как заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, решение России продавать газ за рубли недружественным странам укрепит национальную валюту, расширит ее использование.
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экономика, андрей климов, сша, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), swift, владимир путин, дмитрий кулеба, украина
12:26 24.03.2022
 
Кулеба призвал страны-импортеры российского газа не платить в рублях

Глава МИД Украины Кулеба призвал страны-импортеры российского газа не платить в рублях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
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МАДРИД, 24 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страны-импортеры российского газа не должны соглашаться на требование Кремля проводить расчеты в рублях.
"Россия контратакует на экономическом фронте, на финансовом фронте и пытается поставить ЕС в сложную ситуацию, в особенности своим недавним решением навязать оплату в рублях за газ и нефть... Они должны найти способ обойти эту ловушку", - сказал Кулеба в интервью газете El País.
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Он также призвал "отказаться от зависимости от российских газа и нефти", если это "невозможно сделать за один день, то должен быть ясный план" постепенного отказа. Кроме того, глава МИД считает, что ЕС должен закрыть все порты для российских судов, а отключение от SWIFT должно распространиться на все российские банки.
В среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией. Как заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, решение России продавать газ за рубли недружественным странам укрепит национальную валюту, расширит ее использование.
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ЭкономикаАндрей КлимовСШАРоссияЕвропаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)SWIFTВладимир ПутинДмитрий КулебаУкраина
 
 
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