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Кулеба призвал страны-импортеры российского газа не платить в рублях

Кулеба призвал страны-импортеры российского газа не платить в рублях - РИА Новости, 24.03.2022

Кулеба призвал страны-импортеры российского газа не платить в рублях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страны-импортеры российского газа не должны соглашаться на требование Кремля проводить расчеты в... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:26

2022-03-24T12:26

2022-03-24T12:26

экономика

андрей климов

сша

россия

европа

центральный банк рф (цб рф)

swift

владимир путин

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МАДРИД, 24 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страны-импортеры российского газа не должны соглашаться на требование Кремля проводить расчеты в рублях."Россия контратакует на экономическом фронте, на финансовом фронте и пытается поставить ЕС в сложную ситуацию, в особенности своим недавним решением навязать оплату в рублях за газ и нефть... Они должны найти способ обойти эту ловушку", - сказал Кулеба в интервью газете El País.Он также призвал "отказаться от зависимости от российских газа и нефти", если это "невозможно сделать за один день, то должен быть ясный план" постепенного отказа. Кроме того, глава МИД считает, что ЕС должен закрыть все порты для российских судов, а отключение от SWIFT должно распространиться на все российские банки.В среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией. Как заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, решение России продавать газ за рубли недружественным странам укрепит национальную валюту, расширит ее использование.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, андрей климов, сша, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), swift, владимир путин, дмитрий кулеба, украина