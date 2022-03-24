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Транзит газа через Украину сохраняется на уровне, близком к максимальному - РИА Новости, 24.03.2022
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Транзит газа через Украину сохраняется на уровне, близком к максимальному
Транзит газа через Украину сохраняется на уровне, близком к максимальному - РИА Новости, 24.03.2022
Транзит газа через Украину сохраняется на уровне, близком к максимальному
Транзит российского газа через украинскую территорию в четверг, 24 марта, ожидается на близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" уровне,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:08
2022-03-24T09:08
россия
белоруссия
германия
газпром
экономика
в мире
украина
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию в четверг, 24 марта, ожидается на близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" уровне, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Согласно текущим заявкам, прокачка газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составит 105,1 миллиона кубометров. Транзит российского газа через Украину держался вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки — с конца февраля и незначительно снижался лишь пару дней на прошлой неделе.При этом мощности газопровода "Ямал - Европа", по которому газ из России транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, остаются невостребованными "Газпромом". Компания вновь не забронировала их на полные газовые сутки 24 марта, свидетельствуют итоги аукционов на площадке GSA Platform. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" — балансирующий.Также компания пока воздерживается от краткосрочного бронирования "Ямала - Европы" на определенное количество часов в течение дня. В итоге с 15 марта труба работает в реверсе, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.В целом отопительный сезон в Европе близится к завершению, однако странам вскоре предстоит восполнить запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ), которые находятся на крайне низком уровне. По данным на 21 марта, европейские ПХГ заполнены на 25,6%, при этом показатель вновь снизился после двух дней роста и превышения закачкой отбора 19 и 20 марта.Как ранее в марте отмечал "Газпром", перед Европой стоит серьезная задача восполнения летом запасов газа в подземных хранилищах, и это будет оказывать влияние на цены. В то же время агентство Рейтер со ссылкой на проект соответствующего документа сообщило, что лидеры стран ЕС могут договориться о совместных покупках газа, в том числе сжиженного (СПГ). В материалах также отмечалось, что Брюссель предложил ввести правила, требующие от стран ежегодно заполнять хранилища газа на 90% перед зимним сезоном.
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россия, белоруссия, германия, газпром, экономика, в мире, украина
09:08 24.03.2022
 
Транзит газа через Украину сохраняется на уровне, близком к максимальному

Транзит газа через Украину сохраняется вблизи максимальных обязательств "Газпрома"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию в четверг, 24 марта, ожидается на близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" уровне, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Согласно текущим заявкам, прокачка газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составит 105,1 миллиона кубометров. Транзит российского газа через Украину держался вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки — с конца февраля и незначительно снижался лишь пару дней на прошлой неделе.
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При этом мощности газопровода "Ямал - Европа", по которому газ из России транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, остаются невостребованными "Газпромом". Компания вновь не забронировала их на полные газовые сутки 24 марта, свидетельствуют итоги аукционов на площадке GSA Platform. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" — балансирующий.
Также компания пока воздерживается от краткосрочного бронирования "Ямала - Европы" на определенное количество часов в течение дня. В итоге с 15 марта труба работает в реверсе, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
В целом отопительный сезон в Европе близится к завершению, однако странам вскоре предстоит восполнить запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ), которые находятся на крайне низком уровне. По данным на 21 марта, европейские ПХГ заполнены на 25,6%, при этом показатель вновь снизился после двух дней роста и превышения закачкой отбора 19 и 20 марта.
Как ранее в марте отмечал "Газпром", перед Европой стоит серьезная задача восполнения летом запасов газа в подземных хранилищах, и это будет оказывать влияние на цены. В то же время агентство Рейтер со ссылкой на проект соответствующего документа сообщило, что лидеры стран ЕС могут договориться о совместных покупках газа, в том числе сжиженного (СПГ). В материалах также отмечалось, что Брюссель предложил ввести правила, требующие от стран ежегодно заполнять хранилища газа на 90% перед зимним сезоном.
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