"Слава богу, газ еще идет": в Германии оценили идею эмбарго против России
Немецкий министр Айвангер: магазины опустеют в случае введения эмбарго на газ из России
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер призвал федеральное правительство не рассматривать идею введения эмбарго на российский газ, сообщает радиовещательная компания BR24.
Немецкий политик считает необходимым обеспечить надежность поставок голубого топлива из России.
"Газ по-прежнему идет из России, и я скажу совершенно официально и настойчиво: слава богу, газ по-прежнему идет из России", — высказался Айвангер.
Министр экономики Баварии отметил, что введение эмбарго оказало бы негативное воздействие на частных лиц, которые остались бы без отопления зимой, а также на экономику в целом.
"В противном случае магазины давно бы опустели (при отсутствии поставок. — Прим. ред.)", — цитирует политика BR24.
Айвангер заключил, что около 220 000 рабочих мест в Баварии "относительно напрямую зависят от импорта российского газа".
Помимо этого, 8 марта США сообщили о введении запрета на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России и рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго против Москвы.
В Кремле подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.