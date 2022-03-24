https://ria.ru/20220324/gaz-1779776735.html

Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли - РИА Новости, 24.03.2022

Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T05:42

2022-03-24T05:42

2022-03-24T05:42

экономика

россия

в мире

владимир путин

сша

евросоюз

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил президент Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что поставлять российские товары в ЕС и США за доллары и евро уже не имеет смысла для Москвы.При этом российский лидер указал, что поставки продолжатся согласно оговоренным в контрактах объемам и ценам.На этом фоне российская валюта перешла к росту, курс доллара на Московской бирже опустился ниже отметки в 100 рублей."Не угрожает контракту"Решение России об оплате поставок газа в рублях не угрожает действующему контракту с Болгарией, заявил глава минэнерго страны Александр Николов.Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич также заявил, что переход на оплату российского газа в рублях не будет препятствием для поставок, технические сложности возможны лишь на первом этапе.Он отметил, что считает корректным желание продавца получать оплату за свой товар в собственной национальной валюте.Глава Газовой ассоциации Сербии добавил, что Белград заинтересован в получении газа из России, по поводу новых условий поставок которого можно будет беспрепятственно договориться."Важнейший момент"Перевод расчетов за газ для недружественных стран в рубли повлияет на стабилизацию и укрепление финансовой системы России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Парламентарий выразила мнение, что решение российского лидера станет сигналом для всех добросовестных участников мировой торговли.Она добавила, что считает необходимым уходить от расчетов в скомпрометировавших себя валютах, и переходить на те, к которым есть доверие.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779773410.html

https://ria.ru/20220323/gaz-1779756200.html

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экономика, россия, в мире, владимир путин, сша, евросоюз