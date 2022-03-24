https://ria.ru/20220324/gaz-1779776735.html
Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли
Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли - РИА Новости, 24.03.2022
Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли
Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T05:42
2022-03-24T05:42
2022-03-24T05:42
экономика
россия
в мире
владимир путин
сша
евросоюз
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил президент Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что поставлять российские товары в ЕС и США за доллары и евро уже не имеет смысла для Москвы.При этом российский лидер указал, что поставки продолжатся согласно оговоренным в контрактах объемам и ценам.На этом фоне российская валюта перешла к росту, курс доллара на Московской бирже опустился ниже отметки в 100 рублей."Не угрожает контракту"Решение России об оплате поставок газа в рублях не угрожает действующему контракту с Болгарией, заявил глава минэнерго страны Александр Николов.Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич также заявил, что переход на оплату российского газа в рублях не будет препятствием для поставок, технические сложности возможны лишь на первом этапе.Он отметил, что считает корректным желание продавца получать оплату за свой товар в собственной национальной валюте.Глава Газовой ассоциации Сербии добавил, что Белград заинтересован в получении газа из России, по поводу новых условий поставок которого можно будет беспрепятственно договориться."Важнейший момент"Перевод расчетов за газ для недружественных стран в рубли повлияет на стабилизацию и укрепление финансовой системы России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Парламентарий выразила мнение, что решение российского лидера станет сигналом для всех добросовестных участников мировой торговли.Она добавила, что считает необходимым уходить от расчетов в скомпрометировавших себя валютах, и переходить на те, к которым есть доверие.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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экономика, россия, в мире, владимир путин, сша, евросоюз
Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли
Путин объявил о переходе на рублевые расчеты за поставки газа недружественным странам
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил
президент Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что поставлять российские товары в ЕС и США за доллары и евро уже не имеет смысла для Москвы.
"Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа, — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", — отметил Путин.
При этом российский лидер указал, что поставки продолжатся согласно оговоренным в контрактах объемам и ценам.
На этом фоне российская валюта перешла к росту, курс доллара на Московской бирже опустился ниже отметки в 100 рублей.
"Не угрожает контракту"
Решение России об оплате поставок газа в рублях не угрожает действующему контракту с Болгарией, заявил
глава минэнерго страны Александр Николов.
"Апрельским поставкам ничего не угрожает… В Болгарии есть финансовый контрагент, который может выполнить эту операцию в рублях… Мы проверяем сценарии… Нет никакого риска для платежей по существующему контракту", — заявил министр.
Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич также заявил, что переход на оплату российского газа в рублях не будет препятствием для поставок, технические сложности возможны лишь на первом этапе.
Он отметил, что считает корректным желание продавца получать оплату за свой товар в собственной национальной валюте.
"Возможно, будут неудобства первое время, так как у нас в данный момент нет достаточного количества рублей, но сможем заключить договор, чтобы и они оплачивали нам что-то в рублях и начнется обмен денежными средствами", — заявил Вулетич.
Глава Газовой ассоциации Сербии
добавил, что Белград заинтересован в получении газа из России, по поводу новых условий поставок которого можно будет беспрепятственно договориться.
"Важнейший момент"
Перевод расчетов за газ для недружественных стран в рубли повлияет на стабилизацию и укрепление финансовой системы России, заявила
спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Считаю, что это важнейший момент, который сможет коренным образом повлиять не только на стабилизацию и укрепление финансовой системы России
в самое ближайшее время, но и, в перспективе, создаст предпосылки для формирования в мире новой культуры экономического сотрудничества, основанного на доверии, на взаимном уважении между партнерами", — отметила Матвиенко.
Парламентарий выразила мнение, что решение российского лидера станет сигналом для всех добросовестных участников мировой торговли.
Она добавила, что считает необходимым уходить от расчетов в скомпрометировавших себя валютах, и переходить на те, к которым есть доверие.
Россия
24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву
уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.