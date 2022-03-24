https://ria.ru/20220324/gaz-1779773410.html

Европе нечем заменить российский газ, заявил Новак

Европе нечем заменить российский газ, заявил Новак - РИА Новости, 24.03.2022

Европе нечем заменить российский газ, заявил Новак

Европа не сможет найти замену российскому газу в ближайшие пять лет, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью "России 1". РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T02:15

2022-03-24T02:15

2022-03-24T09:02

европа

экономика

в мире

москва

александр новак

природный газ

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Европа не сможет найти замену российскому газу в ближайшие пять лет, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью "России 1".Он добавил, что "в этой жизни все может быть", но полный отказ Европы от российских энергоносителей — это "какой-то апокалиптический сценарий".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране. США отказались от закупок российских углеводородов, Британия планирует принять такое же решение до конца года. В свою очередь, в ЕС зазвучали разговоры о необходимости снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779651607.html

европа

москва

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Никита Стома

европа, экономика, в мире, москва, александр новак, природный газ