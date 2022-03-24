02:15 24.03.2022 (обновлено: 09:02 24.03.2022)
Европе нечем заменить российский газ, заявил Новак
Вице-премьер Новак: Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни ближайшие пять лет
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Европа не сможет найти замену российскому газу в ближайшие пять лет, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью "России 1".
"Судите сами: что касается газовой отрасли, мы поставляем порядка 200 миллиардов кубометров газа при потреблении Европой 500 миллиардов кубов — почти 60 процентов экспорта. Это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет", — сказал чиновник.
Он добавил, что "в этой жизни все может быть", но полный отказ Европы от российских энергоносителей — это "какой-то апокалиптический сценарий".
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране. США отказались от закупок российских углеводородов, Британия планирует принять такое же решение до конца года. В свою очередь, в ЕС зазвучали разговоры о необходимости снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России.