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Европе нечем заменить российский газ, заявил Новак - РИА Новости, 24.03.2022
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Европе нечем заменить российский газ, заявил Новак
Европе нечем заменить российский газ, заявил Новак - РИА Новости, 24.03.2022
Европе нечем заменить российский газ, заявил Новак
Европа не сможет найти замену российскому газу в ближайшие пять лет, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью "России 1". РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T02:15
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европа
экономика
в мире
москва
александр новак
природный газ
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Европа не сможет найти замену российскому газу в ближайшие пять лет, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью "России 1".Он добавил, что "в этой жизни все может быть", но полный отказ Европы от российских энергоносителей — это "какой-то апокалиптический сценарий".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране. США отказались от закупок российских углеводородов, Британия планирует принять такое же решение до конца года. В свою очередь, в ЕС зазвучали разговоры о необходимости снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России.
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европа, экономика, в мире, москва, александр новак, природный газ
02:15 24.03.2022 (обновлено: 09:02 24.03.2022)
 
Европе нечем заменить российский газ, заявил Новак

Вице-премьер Новак: Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни ближайшие пять лет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Европа не сможет найти замену российскому газу в ближайшие пять лет, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью "России 1".

"Судите сами: что касается газовой отрасли, мы поставляем порядка 200 миллиардов кубометров газа при потреблении Европой 500 миллиардов кубов — почти 60 процентов экспорта. Это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет", — сказал чиновник.

Он добавил, что "в этой жизни все может быть", но полный отказ Европы от российских энергоносителей — это "какой-то апокалиптический сценарий".
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране. США отказались от закупок российских углеводородов, Британия планирует принять такое же решение до конца года. В свою очередь, в ЕС зазвучали разговоры о необходимости снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России.
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ЕвропаЭкономикаВ миреМоскваАлександр НовакПриродный газ
 
 
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