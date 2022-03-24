11:16 24.03.2022 (обновлено: 14:34 24.03.2022)
Кулеба: Украина ведет переговоры с США и Европой по гарантиям безопасности
Киев ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Британией, ФРГ, Францией и Турцией
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
МАДРИД, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией по гарантиям безопасности.
"Да, мы ведем переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели. Они положительно отнеслись к этой идее. Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Все остальное - это часть переговоров между РФ и Украиной", - заявил Кулеба в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности.
Говоря о том, как сейчас складываются отношения Украины с НАТО и ЕС, Кулеба заявил, что за последние десять дней заметил спад в процессе принятия решений со стороны Евросоюза в отношении РФ, что вызывает, по его мнению, особое беспокойство. При этом он отметил, что ситуация с НАТО еще сложнее, так как альянс действует осторожнее. Он добавил, что Киев больше сотрудничает с союзниками на двусторонней основе, чем с НАТО целиком.
Кулеба заявил, что граждане Украины разочарованы в НАТО. "Было принято думать, что НАТО силен, а ЕС слаб", - заявил он, добавив, что последние события на Украине доказали обратное. При этом глава МИД Украины отметил, что если ЕС вернется к бесконечным поискам консенсуса, то украинцы в нем также могут разочароваться.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.