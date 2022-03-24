https://ria.ru/20220324/friendship-1779813229.html

Антропология дружбы: как это происходит у людей и при чем здесь шимпанзе?

Антропология дружбы: как это происходит у людей и при чем здесь шимпанзе? - РИА Новости, 24.03.2022

Антропология дружбы: как это происходит у людей и при чем здесь шимпанзе?

Есть ли у животных градация дружбы: знакомые, приятели, друзья? Могут ли дружить между собой рыбы? Или сюжет "В поисках Немо" — очень милый, но ненаучный? Чем, с точки зрения антрополога, отличается дружба от любви? Что такое "вынужденная дружба" и всегда ли она самая крепкая? И как на человеческое отношение к дружбе повлияло развитие речи?

2022-03-24T12:00

2022-03-24T12:00

2022-03-24T12:00

яснопонятно

подкаст

общество

дарвиновский музей

эволюция

дружба

животные

человек

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Антропология дружбы: как это происходит у людей и при чем здесь шимпанзе? Есть ли у животных градация дружбы: знакомые, приятели, друзья? Могут ли дружить между собой рыбы? Или сюжет «В поисках Немо» — очень милый, но ненаучный? Чем, с точки зрения антрополога, отличается дружба от любви? Что такое «вынужденная дружба» и всегда ли она самая крепкая? И как на человеческое отношение к дружбе повлияло развитие речи? audio/mpeg

Антропология дружбы: как это происходит у людей и при чем здесь шимпанзе? Есть ли у животных градация дружбы: знакомые, приятели, друзья? Могут ли дружить между собой рыбы? Или сюжет «В поисках Немо» — очень милый, но ненаучный? Чем, с точки зрения антрополога, отличается дружба от любви? Что такое «вынужденная дружба» и всегда ли она самая крепкая? И как на человеческое отношение к дружбе повлияло развитие речи? audio/mpeg

Антрополог и сотрудник Дарвиновского музея Елена Сударикова — об эволюции дружбы, самых социальных животных, а также общем и различном в дружбе у животных и у людей.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

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подкаст, общество, дарвиновский музей, эволюция, дружба, животные, человек, люди, любовь, аудио