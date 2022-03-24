Рейтинг@Mail.ru
Антропология дружбы: как это происходит у людей и при чем здесь шимпанзе? - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20220324/friendship-1779813229.html
Антропология дружбы: как это происходит у людей и при чем здесь шимпанзе?
Антропология дружбы: как это происходит у людей и при чем здесь шимпанзе? - РИА Новости, 24.03.2022
Антропология дружбы: как это происходит у людей и при чем здесь шимпанзе?
Есть ли у животных градация дружбы: знакомые, приятели, друзья? Могут ли дружить между собой рыбы? Или сюжет "В поисках Немо" — очень милый, но ненаучный? Чем, с точки зрения антрополога, отличается дружба от любви? Что такое "вынужденная дружба" и всегда ли она самая крепкая? И как на человеческое отношение к дружбе повлияло развитие речи?
2022-03-24T12:00
2022-03-24T12:00
яснопонятно
подкаст
общество
дарвиновский музей
эволюция
дружба
животные
человек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779813072_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_acac991a91e8c9835db43caedfc3ffe7.jpg
Антропология дружбы: как это происходит у людей и при чем здесь шимпанзе?
Есть ли у животных градация дружбы: знакомые, приятели, друзья? Могут ли дружить между собой рыбы? Или сюжет «В поисках Немо» — очень милый, но ненаучный? Чем, с точки зрения антрополога, отличается дружба от любви? Что такое «вынужденная дружба» и всегда ли она самая крепкая? И как на человеческое отношение к дружбе повлияло развитие речи?
audio/mpeg
Антропология дружбы: как это происходит у людей и при чем здесь шимпанзе?
Есть ли у животных градация дружбы: знакомые, приятели, друзья? Могут ли дружить между собой рыбы? Или сюжет «В поисках Немо» — очень милый, но ненаучный? Чем, с точки зрения антрополога, отличается дружба от любви? Что такое «вынужденная дружба» и всегда ли она самая крепкая? И как на человеческое отношение к дружбе повлияло развитие речи?
audio/mpeg
Антрополог и сотрудник Дарвиновского музея Елена Сударикова — об эволюции дружбы, самых социальных животных, а также общем и различном в дружбе у животных и у людей.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779813072_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_bc17e6d589b0fde216c0768124bfff72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, общество, дарвиновский музей, эволюция, дружба, животные, человек, люди, любовь, аудио
12:00 24.03.2022
 

Антропология дружбы: как это происходит у людей и при чем здесь шимпанзе?

ЯсноПонятно
Антропология дружбы: как это происходит у людей и при чем здесь шимпанзе?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Есть ли у животных градация дружбы: знакомые, приятели, друзья? Могут ли дружить между собой рыбы? Или сюжет "В поисках Немо" — очень милый, но ненаучный? Чем, с точки зрения антрополога, отличается дружба от любви? Что такое "вынужденная дружба" и всегда ли она самая крепкая? И как на человеческое отношение к дружбе повлияло развитие речи?
Антрополог и сотрудник Дарвиновского музея Елена Сударикова — об эволюции дружбы, самых социальных животных, а также общем и различном в дружбе у животных и у людей.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
 
ЯсноПонятноПодкастОбществоДарвиновский музейэволюцияДружбаЖивотныеЧеловеклюдиЛюбовь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала