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Мединский предложил воспевать в школах флаг России
Мединский предложил воспевать в школах флаг России - РИА Новости, 24.03.2022
Мединский предложил воспевать в школах флаг России
Практику воспевания в школах государственных символов надо ввести в России по аналогии с США, считает помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:08
2022-03-24T15:08
2022-03-24T15:08
россия
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Практику воспевания в школах государственных символов надо ввести в России по аналогии с США, считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский."И только в некоторых штатах, - продолжил министр, - отдельными законами штата разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны, и это 150 летПо словам Мединского, надо "аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня". Он предложил от имени комиссии направить эту рекомендацию в министерство просвещения РФ. Члены комиссии единогласно поддержали Мединского."Мы подпишем протокол и направим министру просвещения", - добавил он.
https://ria.ru/20220323/rusofobiya-1779590242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Мединский предложил воспевать в школах флаг России
Помощник президента Владимир Мединский предложил воспевать в школах флаг России
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Практику воспевания в школах государственных символов надо ввести в России по аналогии с США, считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века, с той поры не менявшейся", - сказал Мединский в четверг в Москве на заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения.
"И только в некоторых штатах, - продолжил министр, - отдельными законами штата разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны, и это 150 лет
По словам Мединского, надо "аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня". Он предложил от имени комиссии направить эту рекомендацию в министерство просвещения РФ. Члены комиссии единогласно поддержали Мединского.
"Мы подпишем протокол и направим министру просвещения", - добавил он.