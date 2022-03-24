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Мединский предложил воспевать в школах флаг России - РИА Новости, 24.03.2022
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Мединский предложил воспевать в школах флаг России
Мединский предложил воспевать в школах флаг России - РИА Новости, 24.03.2022
Мединский предложил воспевать в школах флаг России
Практику воспевания в школах государственных символов надо ввести в России по аналогии с США, считает помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:08
2022-03-24T15:08
россия
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Практику воспевания в школах государственных символов надо ввести в России по аналогии с США, считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский."И только в некоторых штатах, - продолжил министр, - отдельными законами штата разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны, и это 150 летПо словам Мединского, надо "аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня". Он предложил от имени комиссии направить эту рекомендацию в министерство просвещения РФ. Члены комиссии единогласно поддержали Мединского."Мы подпишем протокол и направим министру просвещения", - добавил он.
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россия, общество
15:08 24.03.2022
 
Мединский предложил воспевать в школах флаг России

Помощник президента Владимир Мединский предложил воспевать в школах флаг России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Помощник президента России Владимир Мединский
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Практику воспевания в школах государственных символов надо ввести в России по аналогии с США, считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века, с той поры не менявшейся", - сказал Мединский в четверг в Москве на заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения.
"И только в некоторых штатах, - продолжил министр, - отдельными законами штата разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны, и это 150 лет
По словам Мединского, надо "аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня". Он предложил от имени комиссии направить эту рекомендацию в министерство просвещения РФ. Члены комиссии единогласно поддержали Мединского.
"Мы подпишем протокол и направим министру просвещения", - добавил он.
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