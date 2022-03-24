https://ria.ru/20220324/flag-1779866257.html

Мединский предложил воспевать в школах флаг России

Мединский предложил воспевать в школах флаг России - РИА Новости, 24.03.2022

Мединский предложил воспевать в школах флаг России

Практику воспевания в школах государственных символов надо ввести в России по аналогии с США, считает помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:08

2022-03-24T15:08

2022-03-24T15:08

россия

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Практику воспевания в школах государственных символов надо ввести в России по аналогии с США, считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский."И только в некоторых штатах, - продолжил министр, - отдельными законами штата разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны, и это 150 летПо словам Мединского, надо "аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня". Он предложил от имени комиссии направить эту рекомендацию в министерство просвещения РФ. Члены комиссии единогласно поддержали Мединского."Мы подпишем протокол и направим министру просвещения", - добавил он.

https://ria.ru/20220323/rusofobiya-1779590242.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, общество