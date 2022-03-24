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ФАС возбудила антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита" - РИА Новости, 24.03.2022
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ФАС возбудила антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита"
ФАС возбудила антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита" - РИА Новости, 24.03.2022
ФАС возбудила антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита"
Федеральная антимонопольная служба открыла дело против торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" из-за недостаточных поступлений сахара в магазины в Воронежской... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:55
2022-03-24T18:01
общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
магнит (компания-ритейлер)
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба открыла дело против торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" из-за недостаточных поступлений сахара в магазины в Воронежской области, сообщает ведомство.По данным ФАС, сотрудники Воронежского управления и региональной прокуратуры провели проверку из-за многочисленных обращений местных жителей на горячую линию."На складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос", — рассказала служба.Так, с 9 по 21 марта в магазинах не было сахара в продаже, хотя запасов было достаточно для удовлетворения спроса в розницу. В ФАС указали, что сетям могут грозить оборотные штрафы, если их признают виновными в сговоре.В свою очередь, пресс-служба Х5 Group заявила РИА Новости, что во время проверок нарушений не зафиксировали, они предоставили службам всю необходимую информацию и дополнительных вопросов у последних не возникло.В середине марта губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил прокуратуру проверить торговые сети на предмет возможного искусственного завышения цен на сахар. В то же время корреспондент РИА Новости передавал, что в региональном центре во многих магазинах, в которых он побывал, сахара нет вообще.
https://ria.ru/20220322/sakhar-1779424418.html
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общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), магнит (компания-ритейлер), пятерочка (сеть магазинов)
15:55 24.03.2022 (обновлено: 18:01 24.03.2022)
 
ФАС возбудила антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита"

ФАС завела антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБелый сахар на полке в одном из магазинов
Белый сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Белый сахар на полке в одном из магазинов
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба открыла дело против торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" из-за недостаточных поступлений сахара в магазины в Воронежской области, сообщает ведомство.
По данным ФАС, сотрудники Воронежского управления и региональной прокуратуры провели проверку из-за многочисленных обращений местных жителей на горячую линию.
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"На складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос", — рассказала служба.
Так, с 9 по 21 марта в магазинах не было сахара в продаже, хотя запасов было достаточно для удовлетворения спроса в розницу. В ФАС указали, что сетям могут грозить оборотные штрафы, если их признают виновными в сговоре.
В свою очередь, пресс-служба Х5 Group заявила РИА Новости, что во время проверок нарушений не зафиксировали, они предоставили службам всю необходимую информацию и дополнительных вопросов у последних не возникло.

"Что имеет в виду воронежская УФАС, говоря о нарушении антимонопольного законодательства, нам неизвестно. Попробуем выяснить это в ходе их проверки", — сказали там.

В середине марта губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил прокуратуру проверить торговые сети на предмет возможного искусственного завышения цен на сахар. В то же время корреспондент РИА Новости передавал, что в региональном центре во многих магазинах, в которых он побывал, сахара нет вообще.
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ОбществоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Магнит (компания-ритейлер)Пятерочка (сеть магазинов)
 
 
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