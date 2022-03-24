https://ria.ru/20220324/fas-1779876720.html

ФАС возбудила антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита"

ФАС возбудила антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита" - РИА Новости, 24.03.2022

ФАС возбудила антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита"

Федеральная антимонопольная служба открыла дело против торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" из-за недостаточных поступлений сахара в магазины в Воронежской... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:55

2022-03-24T15:55

2022-03-24T18:01

общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

магнит (компания-ритейлер)

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба открыла дело против торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" из-за недостаточных поступлений сахара в магазины в Воронежской области, сообщает ведомство.По данным ФАС, сотрудники Воронежского управления и региональной прокуратуры провели проверку из-за многочисленных обращений местных жителей на горячую линию."На складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос", — рассказала служба.Так, с 9 по 21 марта в магазинах не было сахара в продаже, хотя запасов было достаточно для удовлетворения спроса в розницу. В ФАС указали, что сетям могут грозить оборотные штрафы, если их признают виновными в сговоре.В свою очередь, пресс-служба Х5 Group заявила РИА Новости, что во время проверок нарушений не зафиксировали, они предоставили службам всю необходимую информацию и дополнительных вопросов у последних не возникло.В середине марта губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил прокуратуру проверить торговые сети на предмет возможного искусственного завышения цен на сахар. В то же время корреспондент РИА Новости передавал, что в региональном центре во многих магазинах, в которых он побывал, сахара нет вообще.

https://ria.ru/20220322/sakhar-1779424418.html

https://ria.ru/20220323/bumaga-1779570437.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), магнит (компания-ритейлер), пятерочка (сеть магазинов)