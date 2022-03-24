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"Мы еще ничего не сделали": в Совфеде рассказали, что сотворил с собой ЕС - РИА Новости, 24.03.2022
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"Мы еще ничего не сделали": в Совфеде рассказали, что сотворил с собой ЕС
"Мы еще ничего не сделали": в Совфеде рассказали, что сотворил с собой ЕС - РИА Новости, 24.03.2022
"Мы еще ничего не сделали": в Совфеде рассказали, что сотворил с собой ЕС
Сенатор Андрей Климов в беседе с ura.ru заявил, что антироссийские санкции, введенные ЕС, в первую очередь вредят самому Евросоюзу. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T07:26
2022-03-24T07:26
москва
россия
европа
евросоюз
андрей климов
в мире
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сенатор Андрей Климов в беседе с ura.ru заявил, что антироссийские санкции, введенные ЕС, в первую очередь вредят самому Евросоюзу.Политик объяснил, что проблемы Евросоюза начались еще до сегодняшней ситуации, так как после выхода Великобритании из ЕС сообщество лишилось примерно пятой части своего потенциала. А современная ситуация и введенные экономические ограничения лишь усугубляют положение европейского объединения.Он также напомнил, что Россия ранее поставляла в Европу продовольствие, но теперь после прекращения Москвой таких поставок, а также возможных ограничений на импорт в ЕС энергоносителей и удобрений, Евросоюзу может грозить "огромный рост цен и голод".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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москва, россия, европа, евросоюз, андрей климов, в мире
07:26 24.03.2022
 
"Мы еще ничего не сделали": в Совфеде рассказали, что сотворил с собой ЕС

Сенатор Климов: Евросоюзу грозит голод и огромный рост цен из-за ограничения торговли с РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации в Москве
Здание Совета Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сенатор Андрей Климов в беседе с ura.ru заявил, что антироссийские санкции, введенные ЕС, в первую очередь вредят самому Евросоюзу.
"В ЕС только приняли решение отключиться от наших ресурсов, и сразу цены вскочили. Мы даже ничего еще не сделали", — отметил парламентарий.
Политик объяснил, что проблемы Евросоюза начались еще до сегодняшней ситуации, так как после выхода Великобритании из ЕС сообщество лишилось примерно пятой части своего потенциала. А современная ситуация и введенные экономические ограничения лишь усугубляют положение европейского объединения.
"Евросоюз, оставшийся без своей части, теперь зашил себе глаза, заткнул уши и искусственно создал тромбы в своей кровеносной системе в виде рестрикций. Его кровеносная система уже начинает давать непредсказуемый сбой. Повторюсь: мы еще ничего не сделали, а они с собой уже такое сотворили", — заявил Климов.
Он также напомнил, что Россия ранее поставляла в Европу продовольствие, но теперь после прекращения Москвой таких поставок, а также возможных ограничений на импорт в ЕС энергоносителей и удобрений, Евросоюзу может грозить "огромный рост цен и голод".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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