https://ria.ru/20220324/evropa-1779779284.html

"Мы еще ничего не сделали": в Совфеде рассказали, что сотворил с собой ЕС

"Мы еще ничего не сделали": в Совфеде рассказали, что сотворил с собой ЕС - РИА Новости, 24.03.2022

"Мы еще ничего не сделали": в Совфеде рассказали, что сотворил с собой ЕС

Сенатор Андрей Климов в беседе с ura.ru заявил, что антироссийские санкции, введенные ЕС, в первую очередь вредят самому Евросоюзу. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T07:26

2022-03-24T07:26

2022-03-24T07:26

москва

россия

европа

евросоюз

андрей климов

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сенатор Андрей Климов в беседе с ura.ru заявил, что антироссийские санкции, введенные ЕС, в первую очередь вредят самому Евросоюзу.Политик объяснил, что проблемы Евросоюза начались еще до сегодняшней ситуации, так как после выхода Великобритании из ЕС сообщество лишилось примерно пятой части своего потенциала. А современная ситуация и введенные экономические ограничения лишь усугубляют положение европейского объединения.Он также напомнил, что Россия ранее поставляла в Европу продовольствие, но теперь после прекращения Москвой таких поставок, а также возможных ограничений на импорт в ЕС энергоносителей и удобрений, Евросоюзу может грозить "огромный рост цен и голод".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779773759.html

москва

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, европа, евросоюз, андрей климов, в мире