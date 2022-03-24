"Мы еще ничего не сделали": в Совфеде рассказали, что сотворил с собой ЕС
Сенатор Климов: Евросоюзу грозит голод и огромный рост цен из-за ограничения торговли с РФ
Здание Совета Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сенатор Андрей Климов в беседе с ura.ru заявил, что антироссийские санкции, введенные ЕС, в первую очередь вредят самому Евросоюзу.
"В ЕС только приняли решение отключиться от наших ресурсов, и сразу цены вскочили. Мы даже ничего еще не сделали", — отметил парламентарий.
Политик объяснил, что проблемы Евросоюза начались еще до сегодняшней ситуации, так как после выхода Великобритании из ЕС сообщество лишилось примерно пятой части своего потенциала. А современная ситуация и введенные экономические ограничения лишь усугубляют положение европейского объединения.
"Евросоюз, оставшийся без своей части, теперь зашил себе глаза, заткнул уши и искусственно создал тромбы в своей кровеносной системе в виде рестрикций. Его кровеносная система уже начинает давать непредсказуемый сбой. Повторюсь: мы еще ничего не сделали, а они с собой уже такое сотворили", — заявил Климов.
Он также напомнил, что Россия ранее поставляла в Европу продовольствие, но теперь после прекращения Москвой таких поставок, а также возможных ограничений на импорт в ЕС энергоносителей и удобрений, Евросоюзу может грозить "огромный рост цен и голод".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.