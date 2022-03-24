https://ria.ru/20220324/evakuatsiya-1779928202.html

Силы ДНР за сутки эвакуировали 341 человека из Мариуполя

Силы ДНР за сутки эвакуировали 341 человека из Мариуполя - РИА Новости, 24.03.2022

Силы ДНР за сутки эвакуировали 341 человека из Мариуполя

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что в четверг из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района в ДНР эвакуирован еще 341... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:08

2022-03-24T19:08

2022-03-24T19:08

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что в четверг из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района в ДНР эвакуирован еще 341 человек, включая 59 детей."В течение дня 24 марта с 08.00 до 16.00 (мск) из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 341 человек, включая 59 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемым гражданам, который развернут силами МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс днр, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь