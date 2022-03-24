https://ria.ru/20220324/epidemiya-1779877229.html

В Минобороны предупредили о риске эпидемий, сопоставимых с COVID-19

В Минобороны предупредили о риске эпидемий, сопоставимых с COVID-19 - РИА Новости, 24.03.2022

В Минобороны предупредили о риске эпидемий, сопоставимых с COVID-19

Рассылка патогенных биоматериалов с Украины в страны Европы может привести к созданию очага эпидемии с сопоставимыми COVID-19 масштабами, сообщил начальник... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:57

2022-03-24T15:57

2022-03-24T15:57

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Рассылка патогенных биоматериалов с Украины в страны Европы может привести к созданию очага эпидемии с сопоставимыми COVID-19 масштабами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."По мнению военного, сложившаяся ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов из Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию очага эпидемиологической нестабильной обстановки, масштабы которого будут сопоставимы с пандемией COVID-19", - сказал Кириллов.По его словам, известны примеры, когда работа американского военного ведомства с возбудителем сибирской язвы заканчивалась чрезвычайными ситуациями в области биобезопасности. Так, в период с 2005 по 2015 годы с Дагуэйского испытательного полигона сухопутных войск США осуществлялась рассылка жизнеспособных сибиреязвенных спор, которые были направлены 194 адресатам в десяти странах мира.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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