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В Минобороны предупредили о риске эпидемий, сопоставимых с COVID-19 - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/epidemiya-1779877229.html
В Минобороны предупредили о риске эпидемий, сопоставимых с COVID-19
В Минобороны предупредили о риске эпидемий, сопоставимых с COVID-19 - РИА Новости, 24.03.2022
В Минобороны предупредили о риске эпидемий, сопоставимых с COVID-19
Рассылка патогенных биоматериалов с Украины в страны Европы может привести к созданию очага эпидемии с сопоставимыми COVID-19 масштабами, сообщил начальник... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:57
2022-03-24T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
общество
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европа
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Рассылка патогенных биоматериалов с Украины в страны Европы может привести к созданию очага эпидемии с сопоставимыми COVID-19 масштабами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."По мнению военного, сложившаяся ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов из Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию очага эпидемиологической нестабильной обстановки, масштабы которого будут сопоставимы с пандемией COVID-19", - сказал Кириллов.По его словам, известны примеры, когда работа американского военного ведомства с возбудителем сибирской язвы заканчивалась чрезвычайными ситуациями в области биобезопасности. Так, в период с 2005 по 2015 годы с Дагуэйского испытательного полигона сухопутных войск США осуществлялась рассылка жизнеспособных сибиреязвенных спор, которые были направлены 194 адресатам в десяти странах мира.
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общество, здоровье - общество, сша, европа, украина, россия, ситуация в днр и лнр, коронавирус covid-19
15:57 24.03.2022
 
В Минобороны предупредили о риске эпидемий, сопоставимых с COVID-19

Начвойск РХБЗ Кириллов: патогены с Украины могут привести к эпидемии, сравнимой с COVID-19

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкСотрудницы лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Сотрудницы лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Сотрудницы лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Рассылка патогенных биоматериалов с Украины в страны Европы может привести к созданию очага эпидемии с сопоставимыми COVID-19 масштабами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"По мнению военного, сложившаяся ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов из Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию очага эпидемиологической нестабильной обстановки, масштабы которого будут сопоставимы с пандемией COVID-19", - сказал Кириллов.
По его словам, известны примеры, когда работа американского военного ведомства с возбудителем сибирской язвы заканчивалась чрезвычайными ситуациями в области биобезопасности. Так, в период с 2005 по 2015 годы с Дагуэйского испытательного полигона сухопутных войск США осуществлялась рассылка жизнеспособных сибиреязвенных спор, которые были направлены 194 адресатам в десяти странах мира.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
 
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