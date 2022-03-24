18:23 24.03.2022 (обновлено: 21:01 24.03.2022)
МИД рассказал, к чему приведет отказ от российских энергоносителей
МИД: отказ от российских энергоносителей приведет к разбалансировке мировой системы
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отказ от российских энергоносителей приведет к разбалансировке мировой энергетической системы, последние события разрушительны для всего мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нынешняя ситуация негативно сказывается на энергетических рынках по вине США. И специалисты это прекрасно понимают, и понимают, что отказ от российских энергоносителей разбалансирует глобальную энергосистему и нанесет ущерб инициаторам рестрикций и потребителям. Не Россия инициировала конфронтацию в сфере энергетики", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы только все это время пытались приспособиться и пройти между Сциллой и Харибдой свободной экономики и политических рестрикций США и встроиться в мировой энергетический мир. Но последние события со стороны США, по-моему, являются разрушительными для всего мира и энергетической сферы в частности", - добавила Захарова.
США санкциями против РФ спровоцировали ситуацию, которая негативно сказывается на энергорынке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается энергетических рынков, то мне кажется, не надо вам рассказывать что там происходит. Нынешняя ситуация, которая была спровоцирована США в первую очередь, негативно сказывается, конечно, на энергетических рынках в первую очередь", - сказала она на брифинге в четверг.