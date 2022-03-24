https://ria.ru/20220324/energonositeli-1779916982.html

МИД рассказал, к чему приведет отказ от российских энергоносителей

МИД рассказал, к чему приведет отказ от российских энергоносителей - РИА Новости, 24.03.2022

МИД рассказал, к чему приведет отказ от российских энергоносителей

Отказ от российских энергоносителей приведет к разбалансировке мировой энергетической системы, последние события разрушительны для всего мира, заявила... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:23

2022-03-24T18:23

2022-03-24T21:01

цены на нефть

сша

россия

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096240_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_4c41f70ea0fc23e1f51bbc5b0e64e22b.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отказ от российских энергоносителей приведет к разбалансировке мировой энергетической системы, последние события разрушительны для всего мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нынешняя ситуация негативно сказывается на энергетических рынках по вине США. И специалисты это прекрасно понимают, и понимают, что отказ от российских энергоносителей разбалансирует глобальную энергосистему и нанесет ущерб инициаторам рестрикций и потребителям. Не Россия инициировала конфронтацию в сфере энергетики", - сказала Захарова на брифинге."Мы только все это время пытались приспособиться и пройти между Сциллой и Харибдой свободной экономики и политических рестрикций США и встроиться в мировой энергетический мир. Но последние события со стороны США, по-моему, являются разрушительными для всего мира и энергетической сферы в частности", - добавила Захарова.США санкциями против РФ спровоцировали ситуацию, которая негативно сказывается на энергорынке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается энергетических рынков, то мне кажется, не надо вам рассказывать что там происходит. Нынешняя ситуация, которая была спровоцирована США в первую очередь, негативно сказывается, конечно, на энергетических рынках в первую очередь", - сказала она на брифинге в четверг.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

цены на нефть, сша, россия, санкции в отношении россии, в мире