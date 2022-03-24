https://ria.ru/20220324/elbrus-1779775820.html

Росгидромет отметил сильное увеличение скорости таяния ледников Эльбруса

Росгидромет отметил сильное увеличение скорости таяния ледников Эльбруса - РИА Новости, 24.03.2022

Росгидромет отметил сильное увеличение скорости таяния ледников Эльбруса

Ледники Эльбруса стали деградировать в пять раз быстрее в течение последних пяти лет, теряя по 1,25 квадратных километра в год, говорится в недавно... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T04:03

2022-03-24T04:03

2022-03-24T04:03

наука

общество

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

эльбрус

россия

москва

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ледники Эльбруса стали деградировать в пять раз быстрее в течение последних пяти лет, теряя по 1,25 квадратных километра в год, говорится в недавно опубликованном докладе Росгидромета "Об особенностях климата на территории РФ за 2022 год".Как уточняется в докладе, в среднем длина ледников уменьшилась на 1,2 километра, а площадь долинных ледников — на 13,9% (разброс от 1-2% до 60%). Максимальная убыль площади зафиксирована у карово-долинного ледника Козицете в верховьях долины реки Мамихдон.В 2021 году Международная группа экспертов по изменению климата выпустила шестой специальный доклад о состоянии климата планеты, где приводились данные о ледниках и снежном покрове Земли. Согласно выводам доклада, ледники, расположенные на горных вершинах, тают почти везде за редким исключением, такое происходит на планете впервые за две тысячи лет.

https://ria.ru/20220226/elbrus-1774286335.html

эльбрус

россия

москва

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), эльбрус, россия, москва