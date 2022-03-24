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Росгидромет отметил сильное увеличение скорости таяния ледников Эльбруса - РИА Новости, 24.03.2022
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Наука
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Росгидромет отметил сильное увеличение скорости таяния ледников Эльбруса
Росгидромет отметил сильное увеличение скорости таяния ледников Эльбруса - РИА Новости, 24.03.2022
Росгидромет отметил сильное увеличение скорости таяния ледников Эльбруса
Ледники Эльбруса стали деградировать в пять раз быстрее в течение последних пяти лет, теряя по 1,25 квадратных километра в год, говорится в недавно... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T04:03
2022-03-24T04:03
наука
общество
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
эльбрус
россия
москва
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ледники Эльбруса стали деградировать в пять раз быстрее в течение последних пяти лет, теряя по 1,25 квадратных километра в год, говорится в недавно опубликованном докладе Росгидромета "Об особенностях климата на территории РФ за 2022 год".Как уточняется в докладе, в среднем длина ледников уменьшилась на 1,2 километра, а площадь долинных ледников — на 13,9% (разброс от 1-2% до 60%). Максимальная убыль площади зафиксирована у карово-долинного ледника Козицете в верховьях долины реки Мамихдон.В 2021 году Международная группа экспертов по изменению климата выпустила шестой специальный доклад о состоянии климата планеты, где приводились данные о ледниках и снежном покрове Земли. Согласно выводам доклада, ледники, расположенные на горных вершинах, тают почти везде за редким исключением, такое происходит на планете впервые за две тысячи лет.
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общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), эльбрус, россия, москва
04:03 24.03.2022
 
Росгидромет отметил сильное увеличение скорости таяния ледников Эльбруса

Росгидромет: скорость таяния ледников Эльбруса выросла в пять раз за пять лет

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на северную сторону Эльбруса в национальном парке "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии
Вид на северную сторону Эльбруса в национальном парке Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вид на северную сторону Эльбруса в национальном парке "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ледники Эльбруса стали деградировать в пять раз быстрее в течение последних пяти лет, теряя по 1,25 квадратных километра в год, говорится в недавно опубликованном докладе Росгидромета "Об особенностях климата на территории РФ за 2022 год".

"Наибольшая убыль площади зафиксирована у ледников с максимальной их шириной: Джикиуганкез (4,5 километров) и Большой Азау (3 километра) на склонах Эльбруса. Площади этих ледников уменьшились на 8,12 квадратных километра и 6,35 квадратных километра (29,2 и 32,4%), что в сумме составило 54.8% от общей убыли площади ледников Эльбруса за 1957-2020 годы — 26,4 квадратных километров (19,6%). В последние пять лет скорость деградации оледенения Эльбруса возросла в пять раз и достигла 1,25 квадратных километров в год", — говорится в сообщении.

Как уточняется в докладе, в среднем длина ледников уменьшилась на 1,2 километра, а площадь долинных ледников — на 13,9% (разброс от 1-2% до 60%). Максимальная убыль площади зафиксирована у карово-долинного ледника Козицете в верховьях долины реки Мамихдон.
В 2021 году Международная группа экспертов по изменению климата выпустила шестой специальный доклад о состоянии климата планеты, где приводились данные о ледниках и снежном покрове Земли. Согласно выводам доклада, ледники, расположенные на горных вершинах, тают почти везде за редким исключением, такое происходит на планете впервые за две тысячи лет.
Вид на северную сторону Эльбруса в национальном парке Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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НаукаОбществоФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ЭльбрусРоссияМосква
 
 
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