03:58 24.03.2022 (обновлено: 05:06 24.03.2022)
Вучич заявил об угрозе экспорту сельхозпродукции из Сербии в Россию
Президент Сербии Вучич: события на Украине угрожают экспорту сельхозпродукции в Россию
Сельское хозяйство. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Воеводины, что события на Украине и вокруг нее ставят под вопрос экспорт сельхозпродукции из Сербии в Россию.
Государственный пограничный комитет Белоруссии ранее сообщил, что группа людей перед польским пограничным пунктом пропуска Кукурыки блокирует проезд фур в Белоруссию и Россию.
"Работает хозяйственная (торгово-промышленная) палата Сербии, мы следим за ситуацией. Думаю, что найдем и другие рынки для нашей сельхозпродукции, которая предназначалась для рынка Российской Федерации, и это немалые объемы, в основном фрукты и овощи. В остальном не утрачена возможность доставки продукции грузовым транспортом в Россию, посмотрим, что будет завтра", — заявил Вучич.
По данным хозяйственной палаты Сербии, в 2021 году экспорт продукции всех отраслей в Россию составил 840,3 миллиона евро, на сельхозпродукцию пришлось 114,4 миллиона евро. Речь идет прежде всего о яблоках, персиках, нектаринах, малине и чернике.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.