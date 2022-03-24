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Вучич заявил об угрозе экспорту сельхозпродукции из Сербии в Россию - РИА Новости, 24.03.2022
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Вучич заявил об угрозе экспорту сельхозпродукции из Сербии в Россию
Вучич заявил об угрозе экспорту сельхозпродукции из Сербии в Россию - РИА Новости, 24.03.2022
Вучич заявил об угрозе экспорту сельхозпродукции из Сербии в Россию
Сербский президент Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Воеводины, что события на Украине и вокруг нее ставят под вопрос экспорт сельхозпродукции... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T03:58
2022-03-24T05:06
владимир путин
россия
белоруссия
вооруженные силы рф
санкции в отношении россии
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Воеводины, что события на Украине и вокруг нее ставят под вопрос экспорт сельхозпродукции из Сербии в Россию.Государственный пограничный комитет Белоруссии ранее сообщил, что группа людей перед польским пограничным пунктом пропуска Кукурыки блокирует проезд фур в Белоруссию и Россию.По данным хозяйственной палаты Сербии, в 2021 году экспорт продукции всех отраслей в Россию составил 840,3 миллиона евро, на сельхозпродукцию пришлось 114,4 миллиона евро. Речь идет прежде всего о яблоках, персиках, нектаринах, малине и чернике.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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владимир путин, россия, белоруссия, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, сербия, александр вучич
03:58 24.03.2022 (обновлено: 05:06 24.03.2022)
 
Вучич заявил об угрозе экспорту сельхозпродукции из Сербии в Россию

Президент Сербии Вучич: события на Украине угрожают экспорту сельхозпродукции в Россию

© Fotolia / otickiСельское хозяйство
Сельское хозяйство - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Fotolia / oticki
Сельское хозяйство. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Воеводины, что события на Украине и вокруг нее ставят под вопрос экспорт сельхозпродукции из Сербии в Россию.
Государственный пограничный комитет Белоруссии ранее сообщил, что группа людей перед польским пограничным пунктом пропуска Кукурыки блокирует проезд фур в Белоруссию и Россию.

"Работает хозяйственная (торгово-промышленная) палата Сербии, мы следим за ситуацией. Думаю, что найдем и другие рынки для нашей сельхозпродукции, которая предназначалась для рынка Российской Федерации, и это немалые объемы, в основном фрукты и овощи. В остальном не утрачена возможность доставки продукции грузовым транспортом в Россию, посмотрим, что будет завтра", — заявил Вучич.

По данным хозяйственной палаты Сербии, в 2021 году экспорт продукции всех отраслей в Россию составил 840,3 миллиона евро, на сельхозпродукцию пришлось 114,4 миллиона евро. Речь идет прежде всего о яблоках, персиках, нектаринах, малине и чернике.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
01:01
Вучич назвал обвинения Запада в адрес России "глупыми и постыдными"
 
Владимир ПутинРоссияБелоруссияВооруженные силы РФСанкции в отношении РоссииСербияАлександр Вучич
 
 
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