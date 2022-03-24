https://ria.ru/20220324/eksport-1779775667.html

Вучич заявил об угрозе экспорту сельхозпродукции из Сербии в Россию

Вучич заявил об угрозе экспорту сельхозпродукции из Сербии в Россию - РИА Новости, 24.03.2022

Вучич заявил об угрозе экспорту сельхозпродукции из Сербии в Россию

Сербский президент Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Воеводины, что события на Украине и вокруг нее ставят под вопрос экспорт сельхозпродукции... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T03:58

2022-03-24T03:58

2022-03-24T05:06

владимир путин

россия

белоруссия

вооруженные силы рф

санкции в отношении россии

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Воеводины, что события на Украине и вокруг нее ставят под вопрос экспорт сельхозпродукции из Сербии в Россию.Государственный пограничный комитет Белоруссии ранее сообщил, что группа людей перед польским пограничным пунктом пропуска Кукурыки блокирует проезд фур в Белоруссию и Россию.По данным хозяйственной палаты Сербии, в 2021 году экспорт продукции всех отраслей в Россию составил 840,3 миллиона евро, на сельхозпродукцию пришлось 114,4 миллиона евро. Речь идет прежде всего о яблоках, персиках, нектаринах, малине и чернике.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220324/obvineniya-1779769525.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, россия, белоруссия, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, сербия, александр вучич