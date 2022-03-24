https://ria.ru/20220324/ekonomika-1779784016.html

Индия разрешила России инвестировать в свои компании, пишут СМИ

Индия разрешила России инвестировать в свои компании, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2022

Индия разрешила России инвестировать в свои компании, пишут СМИ

Власти Индии одобрили предложение России, которое позволит инвестировать в долговые ценные бумаги индийских компаний, сообщает издание The Print со ссылкой на... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T08:44

2022-03-24T08:44

2022-03-24T08:48

экономика

космос - риа наука

россия

индия

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18754/38/187543870_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_1614f43620e8941317481c42c1e5d2f6.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мар – РИА Новости. Власти Индии одобрили предложение России, которое позволит инвестировать в долговые ценные бумаги индийских компаний, сообщает издание The Print со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников.По словам одного из собеседников издания, на счете Резервного банка Индии накоплен остаток в размере 20 миллиардов рупий (261,9 миллиона долларов) от незавершенных платежей за оборонные закупки, произведенные в России."Деньги накапливались в течение определенного периода времени", - сказал чиновник.Другой собеседник издания отметил, что деньги могут быть привлечены через облигации масала - номинированные в индийских рупиях и выпущенные за пределами Индии. Поскольку эти облигации выпускаются за пределами Индии, расчеты по ним осуществляются в иностранной валюте, обычно в долларах. Индийские корпорации обычно выпускают облигации масала для привлечения средств от иностранных инвесторов. Выпускать эти облигации могут как государственные, так и частные организации.Чиновник отметил, что на эти инвестиции будут распространяться отраслевые ограничения, определенные в политике внешних коммерческих заимствований, которая позволяет индийским компаниям привлекать деньги за рубежом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/indiya-1779468932.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, космос - риа наука, россия, индия, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии