https://ria.ru/20220324/ekonomika-1779784016.html
Индия разрешила России инвестировать в свои компании, пишут СМИ
Индия разрешила России инвестировать в свои компании, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2022
Индия разрешила России инвестировать в свои компании, пишут СМИ
Власти Индии одобрили предложение России, которое позволит инвестировать в долговые ценные бумаги индийских компаний, сообщает издание The Print со ссылкой на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T08:44
2022-03-24T08:44
2022-03-24T08:48
экономика
космос - риа наука
россия
индия
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мар – РИА Новости. Власти Индии одобрили предложение России, которое позволит инвестировать в долговые ценные бумаги индийских компаний, сообщает издание The Print со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников.По словам одного из собеседников издания, на счете Резервного банка Индии накоплен остаток в размере 20 миллиардов рупий (261,9 миллиона долларов) от незавершенных платежей за оборонные закупки, произведенные в России."Деньги накапливались в течение определенного периода времени", - сказал чиновник.Другой собеседник издания отметил, что деньги могут быть привлечены через облигации масала - номинированные в индийских рупиях и выпущенные за пределами Индии. Поскольку эти облигации выпускаются за пределами Индии, расчеты по ним осуществляются в иностранной валюте, обычно в долларах. Индийские корпорации обычно выпускают облигации масала для привлечения средств от иностранных инвесторов. Выпускать эти облигации могут как государственные, так и частные организации.Чиновник отметил, что на эти инвестиции будут распространяться отраслевые ограничения, определенные в политике внешних коммерческих заимствований, которая позволяет индийским компаниям привлекать деньги за рубежом.
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/indiya-1779468932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, космос - риа наука, россия, индия, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
08:44 24.03.2022 (обновлено: 08:48 24.03.2022)
Индия разрешила России инвестировать в свои компании, пишут СМИ
The Print: Индия разрешила России инвестировать в ценные бумаги индийских компаний
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мар – РИА Новости. Власти Индии одобрили предложение России, которое позволит инвестировать в долговые ценные бумаги индийских компаний, сообщает издание The Print со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников.
"Российские правительственные чиновники попросили своих индийских коллег ослабить систему внешних коммерческих заимствований Индии, которая позволит российским организациям инвестировать в облигации индийских компаний и оплачивать эти инвестиции через счет в Резервном банке Индии, который существовал еще до распада Советского Союза три десятилетия назад", - сообщило издание.
По словам одного из собеседников издания, на счете Резервного банка Индии
накоплен остаток в размере 20 миллиардов рупий (261,9 миллиона долларов) от незавершенных платежей за оборонные закупки, произведенные в России
.
"Деньги накапливались в течение определенного периода времени", - сказал чиновник.
Другой собеседник издания отметил, что деньги могут быть привлечены через облигации масала - номинированные в индийских рупиях и выпущенные за пределами Индии. Поскольку эти облигации выпускаются за пределами Индии, расчеты по ним осуществляются в иностранной валюте, обычно в долларах. Индийские корпорации обычно выпускают облигации масала для привлечения средств от иностранных инвесторов. Выпускать эти облигации могут как государственные, так и частные организации.
Чиновник отметил, что на эти инвестиции будут распространяться отраслевые ограничения, определенные в политике внешних коммерческих заимствований, которая позволяет индийским компаниям привлекать деньги за рубежом.