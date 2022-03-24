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Мир устал от двуличия США в отношении России, пишет SCMP - РИА Новости, 24.03.2022
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Мир устал от двуличия США в отношении России, пишет SCMP
Мир устал от двуличия США в отношении России, пишет SCMP - РИА Новости, 24.03.2022
Мир устал от двуличия США в отношении России, пишет SCMP
США не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке, пишет китайская газета South China Morning Post. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T03:03
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в мире
россия
сша
москва
оон
ирак
китай
украина
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке, пишет китайская газета South China Morning Post.По его словам, вторжение американских войск было вопиющим нарушением Устава ООН, и от его последствий по-прежнему страдает весь ближневосточный регион.Обозреватель считает, что попытки Вашингтона обвинить Россию демонстрируют двуличие Белого дома.Публицист призвал США не считать себе "супергероем", который пытается "спасти невинных и безнаказанно сражается со злодеями".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.При поддержке России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, как подчеркивают власти, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220324/ssha-1779771228.html
россия
сша
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в мире, россия, сша, москва, оон, ирак, китай, украина
03:03 24.03.2022
 
Мир устал от двуличия США в отношении России, пишет SCMP

SCMP: США не имеют права осуждать Россию после военных преступлений Вашингтона в Ираке

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке, пишет китайская газета South China Morning Post.
По его словам, вторжение американских войск было вопиющим нарушением Устава ООН, и от его последствий по-прежнему страдает весь ближневосточный регион.

"Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества", — говорится в статье.

Обозреватель считает, что попытки Вашингтона обвинить Россию демонстрируют двуличие Белого дома.
"Мир устал от заезженной пластинки Америки, которая осуждает страны, которые ей не нравятся, как "изгоев", а затем идет на убийство во имя праведности и международной справедливости", — заключил автор SCMP.
Публицист призвал США не считать себе "супергероем", который пытается "спасти невинных и безнаказанно сражается со злодеями".
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
При поддержке России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, как подчеркивают власти, об оккупации Украины речи не идет.
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
01:50
В Китае раскрыли "мафиозный" подход США к ситуации на Украине
 
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