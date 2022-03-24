https://ria.ru/20220324/dvulichie-1779774053.html

Мир устал от двуличия США в отношении России, пишет SCMP

Мир устал от двуличия США в отношении России, пишет SCMP - РИА Новости, 24.03.2022

Мир устал от двуличия США в отношении России, пишет SCMP

США не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке, пишет китайская газета South China Morning Post. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T03:03

2022-03-24T03:03

2022-03-24T03:03

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сша

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оон

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китай

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке, пишет китайская газета South China Morning Post.По его словам, вторжение американских войск было вопиющим нарушением Устава ООН, и от его последствий по-прежнему страдает весь ближневосточный регион.Обозреватель считает, что попытки Вашингтона обвинить Россию демонстрируют двуличие Белого дома.Публицист призвал США не считать себе "супергероем", который пытается "спасти невинных и безнаказанно сражается со злодеями".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.При поддержке России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, как подчеркивают власти, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220324/ssha-1779771228.html

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сша

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ирак

китай

украина

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