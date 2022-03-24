https://ria.ru/20220324/dvigateli-1779783130.html

В России появится лаборатория по созданию водородных двигателей

В России появится лаборатория по созданию водородных двигателей - РИА Новости, 24.03.2022

В России появится лаборатория по созданию водородных двигателей

Победитель Dakar гоночная команда Сергея Карякина SNAG Racing и авиационное конструкторское бюро Ecolibri создают в Екатеринбурге лабораторию по разработке... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T08:36

2022-03-24T08:36

2022-03-24T08:36

технологии

екатеринбург

сергей карякин (автогонщик)

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Победитель Dakar гоночная команда Сергея Карякина SNAG Racing и авиационное конструкторское бюро Ecolibri создают в Екатеринбурге лабораторию по разработке водородных авиа- и автодвигателей, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе Ecolibri."Стороны подписали соглашение о создании объединенной лаборатории в области гибридных силовых установок и топливных элементов для авиастроения и автомобилестроения. Лаборатория разместится в Екатеринбурге", - отметили в компании.Там уточнили, что испытательный стенд в Екатеринбурге планируется запустить уже к лету 2022 года. Тогда же исследования предполагается продолжить совместно с партнерами в Азии и на Ближнем Востоке.Проект будет реализован в целях импортозамещения критических технологий и диверсификации деятельности обеих компаний, добавили в пресс-службе EcolibriКак отметил Карякин, компании уже "приступили к совместным исследованиям водородных технологий для авиации и электрических автомобилей".Он уточнил, что лаборатория будет заниматься практическими исследованиями и испытаниями опытных систем сразу для двух видов транспорта. Началось формированию производственного кластера для нужд программы.Исполнительный директор КБ Ecolibri Владимир Семенов сообщил, что объединение компетенций двух компаний позволит предлагать сторонним заказчикам лучший опыт сразу двух отраслей. "Это касается систем водородных топливных элементов, систем безопасного хранения водорода, заправочных станций", - пояснил он.Ecolibri - разработчик технологий для отрасли электрической авиации, активно развивающейся в последнее время. Компания разрабатывает собственные технологии в области гибридных силовых установок авиационного назначения, применения композитных материалов, аэродинамических и прочностных расчетов.

https://ria.ru/20220113/mifi-1767535459.html

https://ria.ru/20220219/energetika-1773653645.html

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779491184.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, екатеринбург, сергей карякин (автогонщик)