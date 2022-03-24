https://ria.ru/20220324/duda-1779957205.html
Дуда заявил, что Польше "нужно больше Америки"
Дуда заявил, что Польше "нужно больше Америки" - РИА Новости, 24.03.2022
Дуда заявил, что Польше "нужно больше Америки"
Президент Польши Анджей Дуда заявил в телеобращении, что Варшаве и всей Европе "нужно больше Америки" и в военном, и в экономическом измерениях. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T22:24
2022-03-24T22:24
2022-03-24T22:24
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ВАРШАВА, 24 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил в телеобращении, что Варшаве и всей Европе "нужно больше Америки" и в военном, и в экономическом измерениях.В четверг Дуда участвовал во внеочередном саммите НАТО в Брюсселе."Польская позиция однозначна. Мы считаем, что новая стратегическая концепция НАТО должна предусматривать изменения, которые вызвала российская агрессия на Украину. Нужно еще большее участие союза в нашем регионе. Равно, если речь идет о солдатах, так и об инфраструктуре", - сказал Дуда.Он напомнил, что в пятницу начинается двухдневный визит в Польшу президента США Джо Байдена. Польский президент выступает за как можно большее участие США как в обороне, так и в экономики республики."Польше и Европе нужно больше Америки, как в военном, так и в экономическом измерениях. Об этом я буду говорить с президентом США", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779870982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нато, сша, джо байден, польша, европа
Дуда заявил, что Польше "нужно больше Америки"
Президент Польши Дуда выступил за увеличение роли США в Европе