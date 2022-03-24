https://ria.ru/20220324/duda-1779957205.html

Дуда заявил, что Польше "нужно больше Америки"

Дуда заявил, что Польше "нужно больше Америки" - РИА Новости, 24.03.2022

Дуда заявил, что Польше "нужно больше Америки"

Президент Польши Анджей Дуда заявил в телеобращении, что Варшаве и всей Европе "нужно больше Америки" и в военном, и в экономическом измерениях. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T22:24

2022-03-24T22:24

2022-03-24T22:24

в мире

нато

сша

джо байден

польша

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553762_0:0:2132:1199_1920x0_80_0_0_7f035e9b45a084ad8125136f60a3f126.jpg

ВАРШАВА, 24 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил в телеобращении, что Варшаве и всей Европе "нужно больше Америки" и в военном, и в экономическом измерениях.В четверг Дуда участвовал во внеочередном саммите НАТО в Брюсселе."Польская позиция однозначна. Мы считаем, что новая стратегическая концепция НАТО должна предусматривать изменения, которые вызвала российская агрессия на Украину. Нужно еще большее участие союза в нашем регионе. Равно, если речь идет о солдатах, так и об инфраструктуре", - сказал Дуда.Он напомнил, что в пятницу начинается двухдневный визит в Польшу президента США Джо Байдена. Польский президент выступает за как можно большее участие США как в обороне, так и в экономики республики."Польше и Европе нужно больше Америки, как в военном, так и в экономическом измерениях. Об этом я буду говорить с президентом США", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779870982.html

https://ria.ru/20220324/dzhonson-1779948896.html

сша

польша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, сша, джо байден, польша, европа