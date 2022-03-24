03:12 24.03.2022 (обновлено: 05:11 24.03.2022)
В ДТП на Камчатке погибли три человека
На Камчатке машина с водителем без прав врезалась в столб, три человека погибли
Знак аварийной остановки. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар — РИА Новости. Водитель, не имеющий прав, врезался на машине Toyota в опору линии электропередачи на Камчатке: три человека погибли, сообщили в краевом управлении ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции Камчатского края, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 марта в 22.50 (13.50 мск) в Усть-Камчатске на востоке полуострова.
"Двадцативосьмилетний гражданин, не имея права управления транспортными средствами, управляя автомобилем Toyota Corona Premio, не справился с управлением, съехал на обочину, где совершил столкновение с опорой линии электропередачи. В результате ДТП водитель и двое пассажиров, женщины 41 и 48 лет, от полученных травм скончались на месте", — говорится в сообщении ГИБДД.
В полиции уточнили, что в машине находилась еще одна пассажирка — 22-летняя девушка, она попала в больницу.
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