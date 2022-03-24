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В ДТП на Камчатке погибли три человека - РИА Новости, 24.03.2022
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В ДТП на Камчатке погибли три человека
В ДТП на Камчатке погибли три человека - РИА Новости, 24.03.2022
В ДТП на Камчатке погибли три человека
Водитель, не имеющий прав, врезался на машине Toyota в опору линии электропередачи на Камчатке: три человека погибли, сообщили в краевом управлении ГИБДД. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T03:12
2022-03-24T05:11
происшествия
камчатский край
дтп
россия
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар — РИА Новости. Водитель, не имеющий прав, врезался на машине Toyota в опору линии электропередачи на Камчатке: три человека погибли, сообщили в краевом управлении ГИБДД.По данным Госавтоинспекции Камчатского края, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 марта в 22.50 (13.50 мск) в Усть-Камчатске на востоке полуострова.В полиции уточнили, что в машине находилась еще одна пассажирка — 22-летняя девушка, она попала в больницу.
https://ria.ru/20220316/dtp-1778551267.html
камчатский край
россия
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происшествия, камчатский край, дтп, россия, петропавловск-камчатский
03:12 24.03.2022 (обновлено: 05:11 24.03.2022)
 
В ДТП на Камчатке погибли три человека

На Камчатке машина с водителем без прав врезалась в столб, три человека погибли

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар — РИА Новости. Водитель, не имеющий прав, врезался на машине Toyota в опору линии электропередачи на Камчатке: три человека погибли, сообщили в краевом управлении ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции Камчатского края, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 марта в 22.50 (13.50 мск) в Усть-Камчатске на востоке полуострова.

"Двадцативосьмилетний гражданин, не имея права управления транспортными средствами, управляя автомобилем Toyota Corona Premio, не справился с управлением, съехал на обочину, где совершил столкновение с опорой линии электропередачи. В результате ДТП водитель и двое пассажиров, женщины 41 и 48 лет, от полученных травм скончались на месте", — говорится в сообщении ГИБДД.

В полиции уточнили, что в машине находилась еще одна пассажирка — 22-летняя девушка, она попала в больницу.
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ПроисшествияКамчатский крайДТПРоссияПетропавловск-Камчатский
 
 
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