https://ria.ru/20220324/dtp-1779774640.html

В ДТП на Камчатке погибли три человека

В ДТП на Камчатке погибли три человека - РИА Новости, 24.03.2022

В ДТП на Камчатке погибли три человека

Водитель, не имеющий прав, врезался на машине Toyota в опору линии электропередачи на Камчатке: три человека погибли, сообщили в краевом управлении ГИБДД. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T03:12

2022-03-24T03:12

2022-03-24T05:11

происшествия

камчатский край

дтп

россия

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар — РИА Новости. Водитель, не имеющий прав, врезался на машине Toyota в опору линии электропередачи на Камчатке: три человека погибли, сообщили в краевом управлении ГИБДД.По данным Госавтоинспекции Камчатского края, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 марта в 22.50 (13.50 мск) в Усть-Камчатске на востоке полуострова.В полиции уточнили, что в машине находилась еще одна пассажирка — 22-летняя девушка, она попала в больницу.

https://ria.ru/20220316/dtp-1778551267.html

камчатский край

россия

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, камчатский край, дтп, россия, петропавловск-камчатский