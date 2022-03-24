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Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 24.03.2022

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:17

2022-03-24T16:17

2022-03-24T16:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в четверг представительство сообщало, что в результате обстрела Петровского района Донецка пострадало три мирных жителя - женщина 1966 года рождения и двое мужчин 1972 и 1985 года рождения."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении еще одной мирной жительницы, 1955 года рождения... в результате утреннего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Петровского района Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства, "также поступила информация о ранении семи мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденной ранее НМ (Народной милицией - ред.) ДНР части населенного пункта Мариуполь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

петровский район

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, вооруженные силы рф, россия