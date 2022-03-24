https://ria.ru/20220324/donbass-1779853804.html

Кравцов рассказал о русофобии в украинских учебниках для Донбасса

Кравцов рассказал о русофобии в украинских учебниках для Донбасса - РИА Новости, 24.03.2022

Кравцов рассказал о русофобии в украинских учебниках для Донбасса

Учебники для школ освобожденных Луганской и Донецкой народных республик содержали нацистские тезисы и русофобию, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:10

2022-03-24T14:10

2022-03-24T14:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Учебники для школ освобожденных Луганской и Донецкой народных республик содержали нацистские тезисы и русофобию, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе заседания I совета Минпросвещения РФ по вопросам создания и развития школьных театров."В школах идут уроки об истории России и Украины, о том, что действительно и на самом деле сейчас происходит, о ситуации, которая складывалась на Украине, когда расцветали нацизм и русофобия. Вчера в Госдуме нам передали учебники с освобожденных территорий ДНР и ЛНР - в этих учебниках для школ черным по белому были вот эти все тезисы изложены, которые, к сожалению, ни к чему хорошему не приводят", - сказал Кравцов. Он отметил, что организация воспитательной работы в школах, которая ведется в регионах, "крайне значима, особенно в текущих условиях".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/nenavist-1779238252.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

в мире, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, сергей кравцов