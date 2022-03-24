https://ria.ru/20220324/dollar-1779768569.html

Финансист объяснил, что может уронить доллар ниже ста рублей

Финансист объяснил, что может уронить доллар ниже ста рублей - РИА Новости, 24.03.2022

Финансист объяснил, что может уронить доллар ниже ста рублей

Для граждан психологически значимой отметкой курса национальной валюты стало сто рублей за доллар США. Но это лишь круглая цифра, ориентиры на которую не имеют... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T01:15

2022-03-24T01:15

2022-03-24T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

василий карпунин

бкс мир инвестиций

доллар

рубль

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Для граждан психологически значимой отметкой курса национальной валюты стало сто рублей за доллар США. Но это лишь круглая цифра, ориентиры на которую не имеют под собой фундаментальных оснований, объяснил агентству “Прайм” начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин.Таким образом, речь идет лишь о круглой цифре, не имеющей под собой никаких фундаментальных оснований, чтобы судить об экономике в целом. Курс доллара может упасть и ниже, например, до отметки 90-95 рублей, но это также не будет отражать реальную ситуацию.Такое укрепление рубля вероятно с учетом продажи выручки экспортеров, высоких цен на сырье и действующих ограничений на покупку валюты, подытожил Карпунин.

https://ria.ru/20220322/dollar-1779364355.html

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экономика, россия, василий карпунин, бкс мир инвестиций, доллар, рубль