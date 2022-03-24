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Финансист объяснил, что может уронить доллар ниже ста рублей - РИА Новости, 24.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220324/dollar-1779768569.html
Финансист объяснил, что может уронить доллар ниже ста рублей
Финансист объяснил, что может уронить доллар ниже ста рублей - РИА Новости, 24.03.2022
Финансист объяснил, что может уронить доллар ниже ста рублей
Для граждан психологически значимой отметкой курса национальной валюты стало сто рублей за доллар США. Но это лишь круглая цифра, ориентиры на которую не имеют... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T01:15
2022-03-24T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
василий карпунин
бкс мир инвестиций
доллар
рубль
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Для граждан психологически значимой отметкой курса национальной валюты стало сто рублей за доллар США. Но это лишь круглая цифра, ориентиры на которую не имеют под собой фундаментальных оснований, объяснил агентству “Прайм” начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин.Таким образом, речь идет лишь о круглой цифре, не имеющей под собой никаких фундаментальных оснований, чтобы судить об экономике в целом. Курс доллара может упасть и ниже, например, до отметки 90-95 рублей, но это также не будет отражать реальную ситуацию.Такое укрепление рубля вероятно с учетом продажи выручки экспортеров, высоких цен на сырье и действующих ограничений на покупку валюты, подытожил Карпунин.
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экономика, россия, василий карпунин, бкс мир инвестиций, доллар, рубль
01:15 24.03.2022
 
Финансист объяснил, что может уронить доллар ниже ста рублей

Финансист Карпунин: доллар может достичь 90-95 рублей за счет продажи выручки экспортеров

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Для граждан психологически значимой отметкой курса национальной валюты стало сто рублей за доллар США. Но это лишь круглая цифра, ориентиры на которую не имеют под собой фундаментальных оснований, объяснил агентству “Прайм” начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин.
“В условиях ряда ограничений, введенных регулятором, сейчас нет никаких психологических рубежей, так как курс в значительной степени определяется продажами экспортеров. Нерезидентов нет”, — пояснил он.
Таким образом, речь идет лишь о круглой цифре, не имеющей под собой никаких фундаментальных оснований, чтобы судить об экономике в целом. Курс доллара может упасть и ниже, например, до отметки 90-95 рублей, но это также не будет отражать реальную ситуацию.
Такое укрепление рубля вероятно с учетом продажи выручки экспортеров, высоких цен на сырье и действующих ограничений на покупку валюты, подытожил Карпунин.
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