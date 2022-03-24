https://ria.ru/20220324/dokumenty-1779828146.html

МВД будет содействовать в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР

МВД будет содействовать в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.03.2022

МВД будет содействовать в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР

Сотрудники российской полиции ориентированы на максимальное содействие в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР, а также продлении их статуса в России, об... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:25

2022-03-24T12:25

2022-03-24T12:25

россия

александр горовой

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сотрудники российской полиции ориентированы на максимальное содействие в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР, а также продлении их статуса в России, об этом на совещании в МВД РФ заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой."Александр Горовой обратил особое внимание на организацию работы с гражданами Украины, Донецкой и Луганской народных республик, прибывающими в Россию. Сотрудники полиции ещё раз ориентированы на оказание им максимального содействия в оформлении необходимых документов и продлении их статуса", - говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ.Он также потребовал повысить качество и оперативность предоставления госуслуг, а руководители подразделений МВД РФ должны обеспечить мониторинг структуры и динамики преступности, в том числе имущественных преступлений.

https://ria.ru/20220324/rabota-1779826428.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, александр горовой, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)