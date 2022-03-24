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МВД будет содействовать в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.03.2022
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МВД будет содействовать в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР
МВД будет содействовать в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.03.2022
МВД будет содействовать в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР
Сотрудники российской полиции ориентированы на максимальное содействие в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР, а также продлении их статуса в России, об... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:25
2022-03-24T12:25
россия
александр горовой
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сотрудники российской полиции ориентированы на максимальное содействие в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР, а также продлении их статуса в России, об этом на совещании в МВД РФ заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой."Александр Горовой обратил особое внимание на организацию работы с гражданами Украины, Донецкой и Луганской народных республик, прибывающими в Россию. Сотрудники полиции ещё раз ориентированы на оказание им максимального содействия в оформлении необходимых документов и продлении их статуса", - говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ.Он также потребовал повысить качество и оперативность предоставления госуслуг, а руководители подразделений МВД РФ должны обеспечить мониторинг структуры и динамики преступности, в том числе имущественных преступлений.
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россия
луганская народная республика
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россия, александр горовой, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:25 24.03.2022
 
МВД будет содействовать в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР

МВД будет максимально содействовать в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина в пенсионном фонде в Москве
Женщина в пенсионном фонде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Женщина в пенсионном фонде в Москве
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сотрудники российской полиции ориентированы на максимальное содействие в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР, а также продлении их статуса в России, об этом на совещании в МВД РФ заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой.
"Александр Горовой обратил особое внимание на организацию работы с гражданами Украины, Донецкой и Луганской народных республик, прибывающими в Россию. Сотрудники полиции ещё раз ориентированы на оказание им максимального содействия в оформлении необходимых документов и продлении их статуса", - говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ.
Он также потребовал повысить качество и оперативность предоставления госуслуг, а руководители подразделений МВД РФ должны обеспечить мониторинг структуры и динамики преступности, в том числе имущественных преступлений.
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 12:19
Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов
 
РоссияАлександр ГоровойЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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