https://ria.ru/20220324/dokumenty-1779828146.html
МВД будет содействовать в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР
МВД будет содействовать в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.03.2022
МВД будет содействовать в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР
Сотрудники российской полиции ориентированы на максимальное содействие в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР, а также продлении их статуса в России, об... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:25
2022-03-24T12:25
2022-03-24T12:25
россия
александр горовой
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сотрудники российской полиции ориентированы на максимальное содействие в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР, а также продлении их статуса в России, об этом на совещании в МВД РФ заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой."Александр Горовой обратил особое внимание на организацию работы с гражданами Украины, Донецкой и Луганской народных республик, прибывающими в Россию. Сотрудники полиции ещё раз ориентированы на оказание им максимального содействия в оформлении необходимых документов и продлении их статуса", - говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ.Он также потребовал повысить качество и оперативность предоставления госуслуг, а руководители подразделений МВД РФ должны обеспечить мониторинг структуры и динамики преступности, в том числе имущественных преступлений.
https://ria.ru/20220324/rabota-1779826428.html
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр горовой, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МВД будет содействовать в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР
МВД будет максимально содействовать в оформлении документов для граждан ДНР и ЛНР