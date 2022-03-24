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Девочка пострадала при обстреле Докучаевска украинскими войсками
Девочка пострадала при обстреле Докучаевска украинскими войсками - РИА Новости, 24.03.2022
Девочка пострадала при обстреле Докучаевска украинскими войсками
Девочка пострадала в результате обстрела Докучаевска со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:16
2022-03-24T11:16
2022-03-24T11:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
докучаевск
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Девочка пострадала в результате обстрела Докучаевска со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о том, что в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Докучаевск по адресу: ул. Матросова, 84, пострадала девочка 2014 г.р.", - сообщает представительство в Telegram.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, докучаевск, сцкк
11:16 24.03.2022 (обновлено: 11:24 24.03.2022)
Девочка пострадала при обстреле Докучаевска украинскими войсками
В ДНР заявили, что девочка пострадала при обстреле Докучаевска украинскими войсками