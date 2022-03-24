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Девочка пострадала при обстреле Докучаевска украинскими войсками - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/dokuchaevsk-1779809842.html
Девочка пострадала при обстреле Докучаевска украинскими войсками
Девочка пострадала при обстреле Докучаевска украинскими войсками - РИА Новости, 24.03.2022
Девочка пострадала при обстреле Докучаевска украинскими войсками
Девочка пострадала в результате обстрела Докучаевска со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:16
2022-03-24T11:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
докучаевск
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Девочка пострадала в результате обстрела Докучаевска со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о том, что в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Докучаевск по адресу: ул. Матросова, 84, пострадала девочка 2014 г.р.", - сообщает представительство в Telegram.
донецкая народная республика
украина
докучаевск
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, докучаевск, сцкк
11:16 24.03.2022 (обновлено: 11:24 24.03.2022)
 
Девочка пострадала при обстреле Докучаевска украинскими войсками

В ДНР заявили, что девочка пострадала при обстреле Докучаевска украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Девочка пострадала в результате обстрела Докучаевска со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о том, что в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Докучаевск по адресу: ул. Матросова, 84, пострадала девочка 2014 г.р.", - сообщает представительство в Telegram.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДокучаевскСЦКК
 
 
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