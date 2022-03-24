https://ria.ru/20220324/dokuchaevsk-1779809842.html

Девочка пострадала при обстреле Докучаевска украинскими войсками

Девочка пострадала при обстреле Докучаевска украинскими войсками - РИА Новости, 24.03.2022

Девочка пострадала при обстреле Докучаевска украинскими войсками

Девочка пострадала в результате обстрела Докучаевска со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:16

2022-03-24T11:16

2022-03-24T11:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

докучаевск

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Девочка пострадала в результате обстрела Докучаевска со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о том, что в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Докучаевск по адресу: ул. Матросова, 84, пострадала девочка 2014 г.р.", - сообщает представительство в Telegram.

донецкая народная республика

украина

докучаевск

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, докучаевск, сцкк