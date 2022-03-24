https://ria.ru/20220324/dokuchaevsk-1779793968.html

Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР

Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР - РИА Новости, 24.03.2022

Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР

Украинские войска утром в четверг обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:02

2022-03-24T10:02

2022-03-24T10:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

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владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска утром в четверг обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.30 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

донецкая народная республика

украина

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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