ДНР изучит роль международных фондов в продвижении идеологии националистов
Генпрокуратура ДНР изучит роль международных фондов в продвижении радикальной идеологии
Беженцы на дороге из Мариуполя
САРТАНА (Донецкая область), 24 мар – РИА Новости. Генпрокуратура ДНР в ходе экспертизы изъятых на освобожденных территориях националистических материалов изучит роль международных фондов в их распространении, сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Как передает корреспондент РИА Новости, националистические книги, брошюры и календари, прославляющие членов радикальных организаций, обнаружены повсеместно в освобожденном поселке Сартана, в частности в библиотеке, музыкальной школе городского дома культуры, кабинете главы администрации.
"Здесь есть следы работы благотворительного фонда Caritas. Он работал практически со всеми учебными заведениями, проводил работу с молодежью", - сказал Гагин.
По его словам, католический фонд "занимался благотворительностью на территории Украины, но опять же не забывал о национальной идее".
"Практически все иностранные организации международные – они занимались не только благотворительной деятельностью, но прежде всего некоей идеологической. В любом случае все, что мы сейчас здесь видим, будет передано в Генеральную прокуратуру Донецкой народной республики для того, чтобы была проведена соответствующая экспертиза", - сообщил советник главы правительства.
На встрече с журналистами он также привел в пример международный фонд Евросоюза Erasmus. "Сам фонд, судя по сайту, занимается распространением и выдачей грантов на воспитательную работу на Украине. То есть они раздают гранты для того, чтобы украинцы самообразовывались в нужном направлении. В нужном им направлении", - отметил Гагин.
В кабинете главы города Сартана советник главы правительства ДНР показал корреспонденту РИА Новости календарь с портретами украинских националистов, включая Степана Бандеру. По его словам, такие материалы находят практически в каждом здании на освобожденной территории востока Украины.
Собеседник агентства обратил внимание, что на календаре изображен логотип признанной экстремистской и запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" (УПА)* с надписью "Борьба еще не завершена". "Ну они правы. Борьба не завершена", - сказал Гагин.
*Организация признана в России экстремистской и запрещена