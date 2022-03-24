https://ria.ru/20220324/dnr-1779870458.html

ДНР изучит роль международных фондов в продвижении идеологии националистов

ДНР изучит роль международных фондов в продвижении идеологии националистов - РИА Новости, 24.03.2022

ДНР изучит роль международных фондов в продвижении идеологии националистов

Генпрокуратура ДНР в ходе экспертизы изъятых на освобожденных территориях националистических материалов изучит роль международных фондов в их распространении,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:31

2022-03-24T15:31

2022-03-24T15:31

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

сартана

евросоюз

украинская повстанческая армия

степан бандера

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САРТАНА (Донецкая область), 24 мар – РИА Новости. Генпрокуратура ДНР в ходе экспертизы изъятых на освобожденных территориях националистических материалов изучит роль международных фондов в их распространении, сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.Как передает корреспондент РИА Новости, националистические книги, брошюры и календари, прославляющие членов радикальных организаций, обнаружены повсеместно в освобожденном поселке Сартана, в частности в библиотеке, музыкальной школе городского дома культуры, кабинете главы администрации."Здесь есть следы работы благотворительного фонда Caritas. Он работал практически со всеми учебными заведениями, проводил работу с молодежью", - сказал Гагин.По его словам, католический фонд "занимался благотворительностью на территории Украины, но опять же не забывал о национальной идее"."Практически все иностранные организации международные – они занимались не только благотворительной деятельностью, но прежде всего некоей идеологической. В любом случае все, что мы сейчас здесь видим, будет передано в Генеральную прокуратуру Донецкой народной республики для того, чтобы была проведена соответствующая экспертиза", - сообщил советник главы правительства.На встрече с журналистами он также привел в пример международный фонд Евросоюза Erasmus. "Сам фонд, судя по сайту, занимается распространением и выдачей грантов на воспитательную работу на Украине. То есть они раздают гранты для того, чтобы украинцы самообразовывались в нужном направлении. В нужном им направлении", - отметил Гагин.В кабинете главы города Сартана советник главы правительства ДНР показал корреспонденту РИА Новости календарь с портретами украинских националистов, включая Степана Бандеру. По его словам, такие материалы находят практически в каждом здании на освобожденной территории востока Украины.Собеседник агентства обратил внимание, что на календаре изображен логотип признанной экстремистской и запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" (УПА)* с надписью "Борьба еще не завершена". "Ну они правы. Борьба не завершена", - сказал Гагин.*Организация признана в России экстремистской и запрещена

https://ria.ru/20220324/dnr-1779830935.html

https://ria.ru/20220318/medinskiy-1778934668.html

донецкая народная республика

россия

украина

сартана

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, сартана, евросоюз, украинская повстанческая армия, степан бандера