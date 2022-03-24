12:36 24.03.2022 (обновлено: 22:13 24.03.2022)
В поселке Сартана в ДНР нашли детские книги в честь "Правого сектора"*
Детские книги в честь "Правого сектора"* нашли в освобожденном поселке Сартана в ДНР
© РИА НовостиДетские книги о радикалах "Правого сектора" (движение запрещено в РФ) найдены в освобожденном поселке в ДНР. Кадр видео
© РИА Новости
Детские книги о радикалах "Правого сектора" (движение запрещено в РФ) найдены в освобожденном поселке в ДНР. Кадр видео
САРТАНА (Донецкая область), 24 мар – РИА Новости. Детские книги, прославляющие запрещенное в РФ радикальное движение украинских националистов "Правый сектор"*, найдены в детской библиотеке освобожденного поселка Сартана в Донецкой области, передает корреспондент РИА Новости.
СК РФ ранее сообщил о получении неопровержимых доказательств совершения членами батальона "Азов" и экстремистского "Правого сектора"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. По заявлению ведомства, следствию поименно известен и ряд наемников, вступивших в эти организации.
"Это литература детская, рассчитана на юного читателя. С первых страниц мы видим: майдан – герои, и соответственно кто у них герои? "Правый сектор"*, - сказал РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Герои книги на иллюстрациях держат флаги Украины и флаги "Правого сектора"*.
Ян Гагин добавил, что материалы об обнаружении националистических книг на освобожденных от украинских войск территориях будут переданы в Генпрокуратуру Донецкой народной республики для экспертизы.
"Все это сейчас будет передано в Генеральную прокуратуру Донецкой народной республики для того, чтобы была проведена экспертиза по всем этим печатным доказательствам, по всей этой продукции. Что из этого несет в себе пропаганду, что несет какие-то экстремистские высказывания", - сказал Гагин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
*Запрещенная в России экстремистская организация