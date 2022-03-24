https://ria.ru/20220324/dnr-1779830935.html

В поселке Сартана в ДНР нашли детские книги в честь "Правого сектора"*

В поселке Сартана в ДНР нашли детские книги в честь "Правого сектора"* - РИА Новости, 24.03.2022

В поселке Сартана в ДНР нашли детские книги в честь "Правого сектора"*

Детские книги, прославляющие запрещенное в РФ радикальное движение украинских националистов "Правый сектор"*, найдены в детской библиотеке освобожденного... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:36

2022-03-24T12:36

2022-03-24T22:13

в мире

россия

украина

донбасс

правый сектор

следственный комитет россии (ск рф)

ян гагин

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779830909_0:3:2001:1128_1920x0_80_0_0_3c2695e74e02b9501e912c60637c4ab4.jpg

САРТАНА (Донецкая область), 24 мар – РИА Новости. Детские книги, прославляющие запрещенное в РФ радикальное движение украинских националистов "Правый сектор"*, найдены в детской библиотеке освобожденного поселка Сартана в Донецкой области, передает корреспондент РИА Новости.СК РФ ранее сообщил о получении неопровержимых доказательств совершения членами батальона "Азов" и экстремистского "Правого сектора"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. По заявлению ведомства, следствию поименно известен и ряд наемников, вступивших в эти организации."Это литература детская, рассчитана на юного читателя. С первых страниц мы видим: майдан – герои, и соответственно кто у них герои? "Правый сектор"*, - сказал РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.Герои книги на иллюстрациях держат флаги Украины и флаги "Правого сектора"*.Ян Гагин добавил, что материалы об обнаружении националистических книг на освобожденных от украинских войск территориях будут переданы в Генпрокуратуру Донецкой народной республики для экспертизы."Все это сейчас будет передано в Генеральную прокуратуру Донецкой народной республики для того, чтобы была проведена экспертиза по всем этим печатным доказательствам, по всей этой продукции. Что из этого несет в себе пропаганду, что несет какие-то экстремистские высказывания", - сказал Гагин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220316/lnr-1778501184.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Националистическая литература, найденная на освобожденных территориях Донбасса Материалы об обнаружении националистических книг на освобожденных территориях Донбасса передадут в генпрокуратуру ДНР для экспертизы, сообщил РИА Новости советник главы правительства республики. 2022-03-24T12:36 true PT1M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донбасс, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф), ян гагин, донецкая народная республика, луганская народная республика, генеральная прокуратура рф, владимир путин