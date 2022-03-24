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В поселке Сартана в ДНР нашли детские книги в честь "Правого сектора"* - РИА Новости, 24.03.2022
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В поселке Сартана в ДНР нашли детские книги в честь "Правого сектора"*
В поселке Сартана в ДНР нашли детские книги в честь "Правого сектора"* - РИА Новости, 24.03.2022
В поселке Сартана в ДНР нашли детские книги в честь "Правого сектора"*
Детские книги, прославляющие запрещенное в РФ радикальное движение украинских националистов "Правый сектор"*, найдены в детской библиотеке освобожденного... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:36
2022-03-24T22:13
в мире
россия
украина
донбасс
правый сектор
следственный комитет россии (ск рф)
ян гагин
донецкая народная республика
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САРТАНА (Донецкая область), 24 мар – РИА Новости. Детские книги, прославляющие запрещенное в РФ радикальное движение украинских националистов "Правый сектор"*, найдены в детской библиотеке освобожденного поселка Сартана в Донецкой области, передает корреспондент РИА Новости.СК РФ ранее сообщил о получении неопровержимых доказательств совершения членами батальона "Азов" и экстремистского "Правого сектора"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. По заявлению ведомства, следствию поименно известен и ряд наемников, вступивших в эти организации."Это литература детская, рассчитана на юного читателя. С первых страниц мы видим: майдан – герои, и соответственно кто у них герои? "Правый сектор"*, - сказал РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.Герои книги на иллюстрациях держат флаги Украины и флаги "Правого сектора"*.Ян Гагин добавил, что материалы об обнаружении националистических книг на освобожденных от украинских войск территориях будут переданы в Генпрокуратуру Донецкой народной республики для экспертизы."Все это сейчас будет передано в Генеральную прокуратуру Донецкой народной республики для того, чтобы была проведена экспертиза по всем этим печатным доказательствам, по всей этой продукции. Что из этого несет в себе пропаганду, что несет какие-то экстремистские высказывания", - сказал Гагин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220316/lnr-1778501184.html
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украина
донбасс
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353
60
353
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Националистическая литература, найденная на освобожденных территориях Донбасса
Материалы об обнаружении националистических книг на освобожденных территориях Донбасса передадут в генпрокуратуру ДНР для экспертизы, сообщил РИА Новости советник главы правительства республики.
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в мире, россия, украина, донбасс, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф), ян гагин, донецкая народная республика, луганская народная республика, генеральная прокуратура рф, владимир путин
12:36 24.03.2022 (обновлено: 22:13 24.03.2022)
 
В поселке Сартана в ДНР нашли детские книги в честь "Правого сектора"*

Детские книги в честь "Правого сектора"* нашли в освобожденном поселке Сартана в ДНР

© РИА НовостиДетские книги о радикалах "Правого сектора" (движение запрещено в РФ) найдены в освобожденном поселке в ДНР. Кадр видео
Детские книги о радикалах Правого сектора (движение запрещено в РФ) найдены в освобожденном поселке в ДНР. Кадр видео
© РИА Новости
Детские книги о радикалах "Правого сектора" (движение запрещено в РФ) найдены в освобожденном поселке в ДНР. Кадр видео
Читать ria.ru в
САРТАНА (Донецкая область), 24 мар – РИА Новости. Детские книги, прославляющие запрещенное в РФ радикальное движение украинских националистов "Правый сектор"*, найдены в детской библиотеке освобожденного поселка Сартана в Донецкой области, передает корреспондент РИА Новости.
СК РФ ранее сообщил о получении неопровержимых доказательств совершения членами батальона "Азов" и экстремистского "Правого сектора"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. По заявлению ведомства, следствию поименно известен и ряд наемников, вступивших в эти организации.
"Это литература детская, рассчитана на юного читателя. С первых страниц мы видим: майдан – герои, и соответственно кто у них герои? "Правый сектор"*, - сказал РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Герои книги на иллюстрациях держат флаги Украины и флаги "Правого сектора"*.
Ян Гагин добавил, что материалы об обнаружении националистических книг на освобожденных от украинских войск территориях будут переданы в Генпрокуратуру Донецкой народной республики для экспертизы.
"Все это сейчас будет передано в Генеральную прокуратуру Донецкой народной республики для того, чтобы была проведена экспертиза по всем этим печатным доказательствам, по всей этой продукции. Что из этого несет в себе пропаганду, что несет какие-то экстремистские высказывания", - сказал Гагин.
Военнослужащие Луганской народной республики в Луганске - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 17:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР возле освобожденного Беловодска нашли тайник с оружием и боеприпасами
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
*Запрещенная в России экстремистская организация
 
В миреРоссияУкраинаДонбассПравый секторСледственный комитет России (СК РФ)Ян ГагинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФВладимир Путин
 
 
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