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В ДНР за 35 дней погибли 62 мирных жителя при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР за 35 дней погибли 62 мирных жителя при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.03.2022

В ДНР за 35 дней погибли 62 мирных жителя при обстрелах со стороны ВСУ

Представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщает, что за 35 дней эскалации в результате обстрелов со стороны украинских войск в республике погибли РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:44

2022-03-24T11:44

2022-03-24T11:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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россия

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщает, что за 35 дней эскалации в результате обстрелов со стороны украинских войск в республике погибли 62 мирных жителя, ранения получили 466, в том числе 37 детей."За 35 дней эскалации со стороны ВФУ погибли 62 мирных жителя, за прошлые сутки погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 466 мирных жителя (236 - с ранее освобожденной территории), в т.ч. 37 детей. За прошедшие сутки ранены 44 человека", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что за время эскалации было зафиксировано 1356 фактов ведения огня украинскими войсками."СЦКК зафиксировано 1356 фактов ведения огня: Горловское направление – 498; Донецкое направление – 621; Мариупольское направление – 237. Из них с применением тяжелого вооружения – 1190. Всего противником выпущено 15937 боеприпасов различного калибра, включая 20 ракет из ОТРК "Точка-У" и 1162 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении.По меньшей мере 1568 жилых домов и 427 объектов гражданской инфраструктуры было повреждено в результате обстрелов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, россия