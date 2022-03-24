https://ria.ru/20220324/dnr-1779804608.html
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Еленовка в ДНР
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Еленовка в ДНР - РИА Новости, 24.03.2022
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Еленовка в ДНР
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Еленовка, поврежден диспетчерский пост и тепловоз, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:52
2022-03-24T10:52
2022-03-24T11:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774249570_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_050d2a815fb1f2d7baacb28a2d48f250.jpg
ДОНЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Еленовка, поврежден диспетчерский пост и тепловоз, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ атаковали ж/д станцию Еленовка. В результате обстрела с позиций украинских боевиков по станции повреждения получил диспетчерский пост и тепловоз ЧМЭ3", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/dnr-1779581070.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774249570_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_1c2891d1088ab9046262701203d47db4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
10:52 24.03.2022 (обновлено: 11:01 24.03.2022)
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Еленовка в ДНР
В ДНР на станции Еленовка обстрелом ВСУ повредило пост диспетчера и тепловоз