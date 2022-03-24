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Украинские войска 36 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 36 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.03.2022

Украинские войска 36 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Один мирный житель погиб, 44 пострадали в Донецкой народной республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:41

2022-03-24T10:41

2022-03-24T10:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 44 пострадали в Донецкой народной республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки погиб один мирный житель, ранения различной степени тяжести получили 44 мирных жителя... в том числе три ребенка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, за минувшие сутки украинские войска 36 раз обстреливали территорию ДНР, всего применили 326 единиц боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия