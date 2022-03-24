https://ria.ru/20220324/dnr-1779801967.html

Двенадцать украинских военных перешли на сторону сил ДНР

Двенадцать украинских военных перешли на сторону сил ДНР - РИА Новости, 24.03.2022

Двенадцать украинских военных перешли на сторону сил ДНР

Украинские войска потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой народной республики 76 военных, 23 огневые точки и технику, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:40

2022-03-24T10:40

2022-03-24T10:52

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луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

мт-12 "рапира"

владимир путин

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой народной республики 76 военных, 23 огневые точки и технику, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки, наши военнослужащие уничтожили 76 украинских оккупантов, 23 огневые точки, две БМП, один БТР, и один грузовой автомобиль. Захвачены две 122 - миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", три противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", одна БМП, одна командно-штабная бронированная машина и полевой артиллерийский склад", - говорится в сообщении в Telegram-канале.По данным ведомства, 12 украинских военных из 54-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад перешли на сторону сил ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/trening-1779786765.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мт-12 "рапира", владимир путин