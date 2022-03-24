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Двенадцать украинских военных перешли на сторону сил ДНР - РИА Новости, 24.03.2022
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Двенадцать украинских военных перешли на сторону сил ДНР
Двенадцать украинских военных перешли на сторону сил ДНР - РИА Новости, 24.03.2022
Двенадцать украинских военных перешли на сторону сил ДНР
Украинские войска потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой народной республики 76 военных, 23 огневые точки и технику, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:40
2022-03-24T10:52
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
мт-12 "рапира"
владимир путин
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой народной республики 76 военных, 23 огневые точки и технику, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки, наши военнослужащие уничтожили 76 украинских оккупантов, 23 огневые точки, две БМП, один БТР, и один грузовой автомобиль. Захвачены две 122 - миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", три противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", одна БМП, одна командно-штабная бронированная машина и полевой артиллерийский склад", - говорится в сообщении в Telegram-канале.По данным ведомства, 12 украинских военных из 54-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад перешли на сторону сил ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мт-12 "рапира", владимир путин
10:40 24.03.2022 (обновлено: 10:52 24.03.2022)
 
Двенадцать украинских военных перешли на сторону сил ДНР

Народная милиция: на сторону сил ДНР перешли двенадцать украинских военных

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области
Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой народной республики 76 военных, 23 огневые точки и технику, сообщает Народная милиция ДНР.
"За прошедшие сутки, наши военнослужащие уничтожили 76 украинских оккупантов, 23 огневые точки, две БМП, один БТР, и один грузовой автомобиль. Захвачены две 122 - миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", три противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", одна БМП, одна командно-штабная бронированная машина и полевой артиллерийский склад", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным ведомства, 12 украинских военных из 54-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад перешли на сторону сил ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФМТ-12 "Рапира"Владимир Путин
 
 
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