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Украинские боевики могут действовать как диверсанты, предупредил эксперт - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/diversanty-1779962883.html
Украинские боевики могут действовать как диверсанты, предупредил эксперт
Украинские боевики могут действовать как диверсанты, предупредил эксперт - РИА Новости, 24.03.2022
Украинские боевики могут действовать как диверсанты, предупредил эксперт
Украинские боевики, переодевшись в гражданскую одежду, могут вести диверсионную деятельность в освобождённых городах Донецкой народной республики, заявил РИА... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T23:28
2022-03-24T23:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские боевики, переодевшись в гражданскую одежду, могут вести диверсионную деятельность в освобождённых городах Донецкой народной республики, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков."Американцы хвастались, что они подготовили на Украине девять тысяч специалистов для диверсионно-разведывательной работы. То есть людей, которые должны устраивать акты диверсий и саботажа в тылу противника, а также вести террор против гражданского населения. И минно-взрывное дело преподавали для всех. Как видите, сейчас очень много объектов, которые освобождают силы ДНР и РФ, заминированы. И заминированы они таким образом, что для разминирования нужны специалисты экстра-класса. И украинских вояк готовили именно так. Поэтому сейчас они, сбросив униформу ВСУ, переодевшись в гражданское, могут действовать именно так на территориях, которые освобождаются", - сказал Леонков.Он пояснил, что подобные силы украинских боевиков уже начали себя проявлять, так как не во всех освобождённых населённых пунктах есть возможность обеспечить жизнедеятельность местных органов власти и правопорядка из-за повреждённой инфраструктуры."И диверсионно-разведывательные группы этим пользуются. Они переодеваются, выдают себя за мирных граждан и пристраиваются в какой-нибудь населенный пункт. И не будут ничего делать до определенного момента, пока с ними на связь не выйдет центр, который в будущем ими будет руководить. Тогда они начнут свою подрывную деятельность. Исключать этого нельзя", - сказал эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
23:28 24.03.2022
 
Украинские боевики могут действовать как диверсанты, предупредил эксперт

Эксперт Леонков: украинские боевики, переодетые в гражданское, могут быть диверсантами

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкНашивка с эмблемой националистического батальона "Азов" на одной из улиц в Мариуполе
Нашивка с эмблемой националистического батальона Азов на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Нашивка с эмблемой националистического батальона "Азов" на одной из улиц в Мариуполе
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские боевики, переодевшись в гражданскую одежду, могут вести диверсионную деятельность в освобождённых городах Донецкой народной республики, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
"Американцы хвастались, что они подготовили на Украине девять тысяч специалистов для диверсионно-разведывательной работы. То есть людей, которые должны устраивать акты диверсий и саботажа в тылу противника, а также вести террор против гражданского населения. И минно-взрывное дело преподавали для всех. Как видите, сейчас очень много объектов, которые освобождают силы ДНР и РФ, заминированы. И заминированы они таким образом, что для разминирования нужны специалисты экстра-класса. И украинских вояк готовили именно так. Поэтому сейчас они, сбросив униформу ВСУ, переодевшись в гражданское, могут действовать именно так на территориях, которые освобождаются", - сказал Леонков.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Он пояснил, что подобные силы украинских боевиков уже начали себя проявлять, так как не во всех освобождённых населённых пунктах есть возможность обеспечить жизнедеятельность местных органов власти и правопорядка из-за повреждённой инфраструктуры.
"И диверсионно-разведывательные группы этим пользуются. Они переодеваются, выдают себя за мирных граждан и пристраиваются в какой-нибудь населенный пункт. И не будут ничего делать до определенного момента, пока с ними на связь не выйдет центр, который в будущем ими будет руководить. Тогда они начнут свою подрывную деятельность. Исключать этого нельзя", - сказал эксперт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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