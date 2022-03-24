Украинские боевики могут действовать как диверсанты, предупредил эксперт
Эксперт Леонков: украинские боевики, переодетые в гражданское, могут быть диверсантами
© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкНашивка с эмблемой националистического батальона "Азов" на одной из улиц в Мариуполе
Нашивка с эмблемой националистического батальона "Азов" на одной из улиц в Мариуполе
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские боевики, переодевшись в гражданскую одежду, могут вести диверсионную деятельность в освобождённых городах Донецкой народной республики, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
"Американцы хвастались, что они подготовили на Украине девять тысяч специалистов для диверсионно-разведывательной работы. То есть людей, которые должны устраивать акты диверсий и саботажа в тылу противника, а также вести террор против гражданского населения. И минно-взрывное дело преподавали для всех. Как видите, сейчас очень много объектов, которые освобождают силы ДНР и РФ, заминированы. И заминированы они таким образом, что для разминирования нужны специалисты экстра-класса. И украинских вояк готовили именно так. Поэтому сейчас они, сбросив униформу ВСУ, переодевшись в гражданское, могут действовать именно так на территориях, которые освобождаются", - сказал Леонков.
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Он пояснил, что подобные силы украинских боевиков уже начали себя проявлять, так как не во всех освобождённых населённых пунктах есть возможность обеспечить жизнедеятельность местных органов власти и правопорядка из-за повреждённой инфраструктуры.
"И диверсионно-разведывательные группы этим пользуются. Они переодеваются, выдают себя за мирных граждан и пристраиваются в какой-нибудь населенный пункт. И не будут ничего делать до определенного момента, пока с ними на связь не выйдет центр, который в будущем ими будет руководить. Тогда они начнут свою подрывную деятельность. Исключать этого нельзя", - сказал эксперт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.