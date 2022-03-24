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В ДНР сообщили о гибели 91 ребенка с начала конфликта в Донбассе - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/deti-1779861963.html
В ДНР сообщили о гибели 91 ребенка с начала конфликта в Донбассе
В ДНР сообщили о гибели 91 ребенка с начала конфликта в Донбассе - РИА Новости, 24.03.2022
В ДНР сообщили о гибели 91 ребенка с начала конфликта в Донбассе
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что с начала конфликта в Донбассе в результате вооруженной агрессии... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:46
2022-03-24T14:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что с начала конфликта в Донбассе в результате вооруженной агрессии Украины на территории ДНР погиб 91 ребенок."С начала конфликта в Донбассе в результате вооруженной агрессии Украины на территории ДНР погиб 91 ребенок", - говорится в сообщении в Telegram-канале омбудсмена.По словам Морозовой, гибель детей Донбасса является "прямым следствием государственного переворота" на Украине в 2014 году и последовавших за ним обстрелов республики.Омбудсмен отметила, что по всем фактам гибели детей от украинских снарядов возбуждены уголовные дела, все материалы представят в ходе будущего трибунала по геноциду Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
14:46 24.03.2022
 
В ДНР сообщили о гибели 91 ребенка с начала конфликта в Донбассе

Омбудсмен ДНР Морозова: 91 ребенок погиб с начала конфликта из-за агрессии Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтомобили с беженцами
Автомобили с беженцами - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автомобили с беженцами
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что с начала конфликта в Донбассе в результате вооруженной агрессии Украины на территории ДНР погиб 91 ребенок.
"С начала конфликта в Донбассе в результате вооруженной агрессии Украины на территории ДНР погиб 91 ребенок", - говорится в сообщении в Telegram-канале омбудсмена.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
По словам Морозовой, гибель детей Донбасса является "прямым следствием государственного переворота" на Украине в 2014 году и последовавших за ним обстрелов республики.
Омбудсмен отметила, что по всем фактам гибели детей от украинских снарядов возбуждены уголовные дела, все материалы представят в ходе будущего трибунала по геноциду Донбасса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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