https://ria.ru/20220324/dengi-1779852895.html
Покупатели смогут снять наличные деньги на кассах в магазинах "Перекресток"
Покупатели смогут снять наличные деньги на кассах в магазинах "Перекресток" - РИА Новости, 24.03.2022
Покупатели смогут снять наличные деньги на кассах в магазинах "Перекресток"
Покупатели смогут снять до 5 тысяч рублей за раз на кассах магазинов сети "Перекресток" (входит в X5 Group), сообщил ретейлер. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:07
2022-03-24T14:07
2022-03-24T14:10
экономика
россия
x5 retail group
торговый дом "перекресток"
сбербанк россии
пятерочка (сеть магазинов)
магнит (компания-ритейлер)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Покупатели смогут снять до 5 тысяч рублей за раз на кассах магазинов сети "Перекресток" (входит в X5 Group), сообщил ретейлер."X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, запустила проект по выдаче наличных денег на кассах магазинов. Получение средств по банковской карте доступно покупателям супермаркетов "Перекресток" во всех регионах присутствия торговой сети. Партнером в рамках проекта выступает Сбербанк", - говорится в сообщении.Для того чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо совершить покупку в магазине и сообщить кассиру о желании снять с карты наличные средства. "Услуга доступна держателям карт, выданных российскими банками, любых платежных систем. После такой операции покупатель получит два чека: на приобретенные товары и на сумму выданной наличности. Торговая сеть не взимает комиссию за услугу, однако банк-эмитент карты может устанавливать комиссию за выдачу наличных на кассе магазина", - подчеркнула компания.При этом как пояснил Сбербанк, его клиенты могут снять до 5 тысяч рублей за один раз и до 20 тысяч в месяц, а выдача будет осуществляется без комиссии.Ретейлер также заявил, что после оценки успешности проекта и востребованности услуги будет принято решение о возможном запуске сервиса выдачи наличных в магазинах торговой сети "Пятерочка" (также входит в X5 Group).Тем временем в пресс-службе торговой сети "Магнит" РИА Новости сообщили, что не планируют вводить подобного в своих магазинах.
https://ria.ru/20220303/natsenki-1776331016.html
https://ria.ru/20220318/bank-1778788694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, x5 retail group, торговый дом "перекресток", сбербанк россии, пятерочка (сеть магазинов), магнит (компания-ритейлер)
14:07 24.03.2022 (обновлено: 14:10 24.03.2022)
Покупатели смогут снять наличные деньги на кассах в магазинах "Перекресток"
Покупатели смогут снять наличные деньги на кассах в магазинах сети "Перекресток"
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Покупатели смогут снять до 5 тысяч рублей за раз на кассах магазинов сети "Перекресток" (входит в X5 Group), сообщил ретейлер.
"X5
Group, ведущая продуктовая розничная компания в России
, запустила проект по выдаче наличных денег на кассах магазинов. Получение средств по банковской карте доступно покупателям супермаркетов "Перекресток" во всех регионах присутствия торговой сети. Партнером в рамках проекта выступает Сбербанк
", - говорится в сообщении.
Для того чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо совершить покупку в магазине и сообщить кассиру о желании снять с карты наличные средства. "Услуга доступна держателям карт, выданных российскими банками, любых платежных систем. После такой операции покупатель получит два чека: на приобретенные товары и на сумму выданной наличности. Торговая сеть не взимает комиссию за услугу, однако банк-эмитент карты может устанавливать комиссию за выдачу наличных на кассе магазина", - подчеркнула компания.
При этом как пояснил Сбербанк, его клиенты могут снять до 5 тысяч рублей за один раз и до 20 тысяч в месяц, а выдача будет осуществляется без комиссии.
Ретейлер также заявил, что после оценки успешности проекта и востребованности услуги будет принято решение о возможном запуске сервиса выдачи наличных в магазинах торговой сети "Пятерочка
" (также входит в X5 Group).
Тем временем в пресс-службе торговой сети "Магнит" РИА Новости сообщили, что не планируют вводить подобного в своих магазинах.