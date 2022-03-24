https://ria.ru/20220324/dengi-1779852895.html

Покупатели смогут снять наличные деньги на кассах в магазинах "Перекресток"

Покупатели смогут снять наличные деньги на кассах в магазинах "Перекресток" - РИА Новости, 24.03.2022

Покупатели смогут снять наличные деньги на кассах в магазинах "Перекресток"

Покупатели смогут снять до 5 тысяч рублей за раз на кассах магазинов сети "Перекресток" (входит в X5 Group), сообщил ретейлер. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:07

2022-03-24T14:07

2022-03-24T14:10

экономика

россия

x5 retail group

торговый дом "перекресток"

сбербанк россии

пятерочка (сеть магазинов)

магнит (компания-ритейлер)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Покупатели смогут снять до 5 тысяч рублей за раз на кассах магазинов сети "Перекресток" (входит в X5 Group), сообщил ретейлер."X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, запустила проект по выдаче наличных денег на кассах магазинов. Получение средств по банковской карте доступно покупателям супермаркетов "Перекресток" во всех регионах присутствия торговой сети. Партнером в рамках проекта выступает Сбербанк", - говорится в сообщении.Для того чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо совершить покупку в магазине и сообщить кассиру о желании снять с карты наличные средства. "Услуга доступна держателям карт, выданных российскими банками, любых платежных систем. После такой операции покупатель получит два чека: на приобретенные товары и на сумму выданной наличности. Торговая сеть не взимает комиссию за услугу, однако банк-эмитент карты может устанавливать комиссию за выдачу наличных на кассе магазина", - подчеркнула компания.При этом как пояснил Сбербанк, его клиенты могут снять до 5 тысяч рублей за один раз и до 20 тысяч в месяц, а выдача будет осуществляется без комиссии.Ретейлер также заявил, что после оценки успешности проекта и востребованности услуги будет принято решение о возможном запуске сервиса выдачи наличных в магазинах торговой сети "Пятерочка" (также входит в X5 Group).Тем временем в пресс-службе торговой сети "Магнит" РИА Новости сообщили, что не планируют вводить подобного в своих магазинах.

https://ria.ru/20220303/natsenki-1776331016.html

https://ria.ru/20220318/bank-1778788694.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, x5 retail group, торговый дом "перекресток", сбербанк россии, пятерочка (сеть магазинов), магнит (компания-ритейлер)