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Daimler Truck прекратил сотрудничество с Россией - РИА Новости, 24.03.2022
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Daimler Truck прекратил сотрудничество с Россией
Daimler Truck прекратил сотрудничество с Россией - РИА Новости, 24.03.2022
Daimler Truck прекратил сотрудничество с Россией
Немецкий производитель грузовиков и автобусов Daimler Truck не ведет бизнес с Россией из-за спецоперации РФ на Украине, сообщает агентство DPA со ссылкой на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:12
2022-03-24T17:12
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
daimler ag
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Немецкий производитель грузовиков и автобусов Daimler Truck не ведет бизнес с Россией из-за спецоперации РФ на Украине, сообщает агентство DPA со ссылкой на главу фирмы Мартина Даума.В конце февраля немецкая газета сообщала, что производитель грузовиков Daimler Truck из-за эскалации конфликта на Украине приостанавливает сотрудничество с российским "Камазом" после почти 12 лет совместной работы. Как отмечала газета, компания сейчас проверяет возможность скорейшей продажи своей 15-процентной доли в "Камазе"."Мы полностью прекратили бизнес в России", - заявил Даум на пресс-конференции в четверг.По его словам, компания в 2022 году спишет с баланса 220 миллионов евро в связи с производством на мощностях "Камаза". При этом он не стал уточнять, идет ли речь о полном прекращении сотрудничества, отметив, что "мы проводим оценку ситуации каждый день". Также он отметил, что работа Daimler Truck в России и на Украине составляла лишь около процента мирового оборота компании.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, daimler ag
17:12 24.03.2022
 
Daimler Truck прекратил сотрудничество с Россией

Немецкий автопроизводитель Daimler Truck прекратил сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Московский Кремль
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Немецкий производитель грузовиков и автобусов Daimler Truck не ведет бизнес с Россией из-за спецоперации РФ на Украине, сообщает агентство DPA со ссылкой на главу фирмы Мартина Даума.
В конце февраля немецкая газета сообщала, что производитель грузовиков Daimler Truck из-за эскалации конфликта на Украине приостанавливает сотрудничество с российским "Камазом" после почти 12 лет совместной работы. Как отмечала газета, компания сейчас проверяет возможность скорейшей продажи своей 15-процентной доли в "Камазе".
"Мы полностью прекратили бизнес в России", - заявил Даум на пресс-конференции в четверг.
По его словам, компания в 2022 году спишет с баланса 220 миллионов евро в связи с производством на мощностях "Камаза". При этом он не стал уточнять, идет ли речь о полном прекращении сотрудничества, отметив, что "мы проводим оценку ситуации каждый день". Также он отметил, что работа Daimler Truck в России и на Украине составляла лишь около процента мирового оборота компании.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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