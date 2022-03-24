https://ria.ru/20220324/chubays-1779841893.html

В Кремле ответили на вопрос о реакции Путина на увольнение Чубайса

В Кремле ответили на вопрос о реакции Путина на увольнение Чубайса - РИА Новости, 24.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о реакции Путина на увольнение Чубайса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ожидает какой-то реакции президента страны Владимира Путина на уход своего спецпредставителя по устойчивому... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:14

2022-03-24T13:14

2022-03-24T13:14

политика

дмитрий песков

владимир путин

анатолий чубайс

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ожидает какой-то реакции президента страны Владимира Путина на уход своего спецпредставителя по устойчивому развитию Анатолия Чубайса: уволился и уволился, он не был регулярным сотрудником, а работал на общественных началах.Чубайс уволился по собственному желанию, заявил ранее РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев сообщил, что уход Чубайса не повлияет на климатическую политику РФ."Нет, неизвестно... ну уволился и уволился. Вы же все-таки не забывайте, он же не был, что называется, регулярным сотрудником, он же был на общественных началах, он же не был непосредственно сотрудником Администрации президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как президент отреагировал на увольнение Чубайса.Песков также отметил, что Чубайс не получал за эту работу зарплату. Он также отметил, что не знает, в какой форме Чубайс передал заявление об увольнении, уточнив, что это не играет особой роли. По его словам, те, кто назначается указом президента, пишут заявление об увольнении на имя Владимира Путина."Я, честно говоря, не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем. Из администрации ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники. Это достаточно большой и живой механизм", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему Чубайс уволился и улетел в Турцию.

https://ria.ru/20220324/chubays-1779839279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, дмитрий песков, владимир путин, анатолий чубайс, россия