https://ria.ru/20220324/chempion-1779764957.html

"Патриотизм — это преступление": за что Запад наказывает наших спортсменов

"Патриотизм — это преступление": за что Запад наказывает наших спортсменов - РИА Новости, 24.03.2022

"Патриотизм — это преступление": за что Запад наказывает наших спортсменов

Война — а как еще назвать наши сегодняшние отношения с обезумевшими западными элитами? — хорошо показывает, кто чего стоит. Она словно сдирает шелуху со всего... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T08:00

2022-03-24T08:00

2022-03-24T08:35

спорт

россия

евгений рылов

авторы

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Война — а как еще назвать наши сегодняшние отношения с обезумевшими западными элитами? — хорошо показывает, кто чего стоит. Она словно сдирает шелуху со всего происходящего, обнажая самую суть и людей, и вещей, и событий.Интересно смотреть сегодня на известные личности. Кто, запихивая в чемодан пачки долларов, спешно мастерит себе второе гражданство. Кто, уже садясь в самолет, выдает тираду о том, как плохо ему здесь жилось, как ужасна Россия и все в ней происходящее. Нет, не то чтобы мы ожидали от них чего-то другого. Но все-таки многие среди них были кумирами миллионов. По кому-то, наверное, сегодня грустят поклонники.Но без тени нет света. Именно на этом мутном фоне особенно красиво смотрятся поступки людей, сохраняющих верность своей стране. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов только что отказался выступать на чемпионате мира в знак протеста против несправедливого отстранения от соревнования наших спортсменов.У Рылова были все шансы туда поехать. Он мог бы выступать под нейтральным флагом, без гимна. Увы, мы все к этому привыкли и, естественно, в него никто не бросил бы камень. Более того, он гениальный пловец в самом расцвете сил, и у него были все шансы на победу. Золотая медаль, очередной чемпионский титул, щедрые призовые, слава, интервью, рекламные контракты — ну, в общем, все, о чем, несомненно, Рылов мечтал еще ребенком. То, за что он сполна заплатил, годами выматываясь на тренировках.Сегодня он швырнул эту совершенно реальную перспективу под ноги тем мутным бюрократам, которые сегодня рулят мировым спортом. Ни для кого не секрет, что все последние годы эти люди, в руках которых судьба и карьера ведущих спортсменов всего мира, откровенно работают на Вашингтон.Именно по наводке своих американских хозяев они годами давили российский спорт, отстраняя от соревнований и отнимая медали у спортсменов, которые то ли принимали допинг, то ли не принимали, то ли знали о его применении, то ли не знали ни сном ни духом, то ли вообще просто мимо проходили.Было уже множество допинговых дел, которые наши атлеты успешно оспорили, защитив себя в международных судах. Но соревнования-то уже прошли, из короткой карьеры топового спортсмена выпали год, другой, третий. После очередного проигрыша в суде спортивные бюрократы делали морду кирпичом — подумаешь, ошибочка вышла — и принимались гнобить российский спорт по следующему кругу.Мы уже привыкли к тому, что наших гасят просто за то, что они русские. Привыкли к концерту Чайковского вместо гимна и белому флагу вместо триколора. Из какого-то политеса все поддерживали тему допинга, хотя уже с 2014 года все стало кристально ясно. Нам прилетало сугубо по политическим мотивам. Тогда усы Родченкова стали местью за Крым. Теперешний бойкот российского спорта — месть за спецоперацию России на Украине.Зацените красоту подхода. Российская армия пытается спасти народ Украины от взявших его в заложники нацистских бандитов. А американские хозяева нацистов наказывают за это российских спортсменов руками прикормленных спортивных бюрократов.Прямо чувствуется, какое облегчение испытывает международное спортивное начальство оттого, что можно больше не притворяться, не сочинять какие-то идиотские байки о допинге, а просто открыто наказывать российских атлетов, поддерживающих свое правительство. Ну правильно. Ведь, по мнению Госдепа, они от этого прямо побегут штурмовать Кремль. Это именно так и работает.Последнее дно спортивная бюрократия пробила, отстранив от Олимпиады российских паралимпийцев. Помните, что сделали наши героические ребята, узнав об этом? Развернули флаг и спели гимн страны. От этого видео — посмотрите, оно есть в соцсетях — просто мурашки по коже.Поступок Рылова выявил катастрофическое состояние международного спорта. Двукратный олимпийский чемпион бойкотирует чемпионат мира. Ну и чего в таком случае стоит все это состязание? Какие там будут выдавать медали? Деревянные?Зачем вообще все эти федерации с их неимоверно раздутыми бюджетами и единственной мечтой — угодить Вашингтону? Во что превратился мировой спорт, который глобальное начальство все последние годы упорно ломает через колено с одной целью — вытеснить русских спортсменов?"В знак поддержки российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, — написал Рылов в своем аккаунте в соцсети, — я отказываюсь ехать на чемпионат мира 2022 года этим летом.Я считаю, что, теряя конкуренцию, теряется развитие спорта. Как бы грустно это ни звучало, но спорт не может двигаться без достойных конкурентов".Да какие там конкуренты, вы смеетесь, что ли, Евгений? МОК давно на полном серьезе продвигает вместо честной конкуренции "инклюзивность" и прочие приблуды. В переводе на русский они означают, что все медали должны доставаться исключительно спортсменам из США и стран "западных демократий". А спортсмены из "стран-изгоев", в которые Вашингтон записал уже больше полумира, самое большее будут работать массовкой. А если они имеют наглость быть лучше всех, их просто отстранят или придумают какую-нибудь подлость типа той, что позволила расправиться с Камилой Валиевой. Или просто отнимут победу, как у сестер Авериных. А потом привычно сделают морду кирпичом: а че такого-то?Евгению Рылову, кстати, тоже уже прилетело. Всего через несколько часов после его выступления Международная федерация плавания (FINA) открыла против него дело за нарушение ее правил. Знаете, в чем заключалось нарушение? Рылов сходил на концерт в Лужниках, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. Все. Больше ничего.Нет, этот цирк пора закрывать. России определенно пора возрождать спартакиады и проводить свои собственные соревнования, не имеющие никакого отношения ко всем этим мутным международным лавочкам. Вон сколько стадионов по всей стране настроили. Забрать все взносы из МОК и разных федераций и пустить их на развитие детского спорта.… И все-таки это очень красивая история. За последние годы у нас выросло несколько поколений классных спортсменов. Многие стали мировыми звездами. Практически все они прекрасно говорили по-английски, отлично одевались, блистали в свете, набирали миллионы фанатов в соцсетях. Мы любили их, ценили их труд и совершенно не ждали от них тех жертв, на которые привычно шли советские спортсмены, кумиры предыдущих поколений.Российские спортсмены могли менять гражданство, выступать за другую страну, и никто их за это не корил. Мы по-прежнему болели за них, потому что они наши. Тяжелый труд, жестокая конкуренция, безумно короткая профессиональная карьера — мы все понимали. Когда российские атлеты выбрали ездить на международные соревнования без гимна и флага, болельщики тоже их поддержали. Это нормально. Это наши люди, мы их любим.Да, спорт предполагает героическое преодоление. Но очень часто все эти подвиги остаются лишь внутри стадиона, арены, ледового катка. За их пределами даже величайший атлет порой "мал, как мы".Но как же здорово, когда герой спорта оказывается героем и по жизни. С такими людьми Россия просто обречена на победы.

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779155223.html

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спорт, россия, евгений рылов, авторы, колумнисты - авторы