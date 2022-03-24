https://ria.ru/20220324/buddizm-1779743762.html

Лама Бадмаев выступит в Петербурге с лекций об актуальности буддизма

Лама Бадмаев выступит в Петербурге с лекций об актуальности буддизма - РИА Новости, 24.03.2022

Лама Бадмаев выступит в Петербурге с лекций об актуальности буддизма

Замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" ширээтэ-лама Буда... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T00:00

2022-03-24T00:00

2022-03-24T00:00

религия

буда бадмаев

елизавета петровна (императрица)

поволжье

россия

монголия

религиозные праздники

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" ширээтэ-лама Буда Бадмаев выступит в четверг в петербургском арт-пространстве "Пушкин Рядом" с просветительской лекцией о философии буддизма, его современном звучании и ответит на актуальные вопросы."В связи с ситуацией на Украине весь мир почему-то восстал против нас. Мы равнялись на Запад все время, теперь поняли, что там очень непростая ситуация в отношении: ты сегодня беленький, а завтра будешь черненький. В таком случае очень важно понимать: ценности-то - у нас, в первую очередь, и эти ценности надо взращивать и развивать. В этом отношении традиционный буддизм, российский буддизм очень важен для понимания нашими интеллектуалами, чтобы идти по этому пути и дальше", - сказал РИА Новости Буда Бадмаев.По его словам, тогда удастся выстроить "очень глубокую, справедливую, от России, мировоззренческую основу". "Люди эти духовные ценности понимают, ценят и встают за них. И в этом случае надо именно внутри нас эти ценности создавать - и таким образом, продолжать развиваться духовно", - добавил лама."Пушкин Рядом" - просветительская арт-площадка для творческих, литературных, музыкальных и научных встреч, концертов, лекций и экспериментальных интеллектуальных проектов, созданная в Петербурге известным музыкантом, лидером группы "Сурганова и оркестр" Светланой Сургановой. В ходе первого выступления ламы в "Пушкин Рядом" будут затронуты страницы истории возникновения и распространения буддизма, в том числе, на территории России, его философский и психологический аспекты, буддийская космология и учение о перерождениях, методы управления эмоциями, преодоления неведения, гнева, привязанности, зависимости и других негативных явлений, развития любви и сострадания. Как ожидается, особое внимание ширээтэ-лама уделит духовной и архитектурной жемчужине северной столицы - дацану "Гунзэчойнэй", построенному более 100 лет назад.Буддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в истории России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой считается Далай-лама.Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первой из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан. Считается, что родоначальниками буддизма в Европе были именно российские буддисты.

https://ria.ru/20160209/1371751980.html

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монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

буда бадмаев, елизавета петровна (императрица), поволжье, россия, монголия, религиозные праздники