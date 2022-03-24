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Лама Бадмаев выступит в Петербурге с лекций об актуальности буддизма - РИА Новости, 24.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220324/buddizm-1779743762.html
Лама Бадмаев выступит в Петербурге с лекций об актуальности буддизма
Лама Бадмаев выступит в Петербурге с лекций об актуальности буддизма - РИА Новости, 24.03.2022
Лама Бадмаев выступит в Петербурге с лекций об актуальности буддизма
Замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" ширээтэ-лама Буда... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T00:00
2022-03-24T00:00
религия
буда бадмаев
елизавета петровна (императрица)
поволжье
россия
монголия
религиозные праздники
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" ширээтэ-лама Буда Бадмаев выступит в четверг в петербургском арт-пространстве "Пушкин Рядом" с просветительской лекцией о философии буддизма, его современном звучании и ответит на актуальные вопросы."В связи с ситуацией на Украине весь мир почему-то восстал против нас. Мы равнялись на Запад все время, теперь поняли, что там очень непростая ситуация в отношении: ты сегодня беленький, а завтра будешь черненький. В таком случае очень важно понимать: ценности-то - у нас, в первую очередь, и эти ценности надо взращивать и развивать. В этом отношении традиционный буддизм, российский буддизм очень важен для понимания нашими интеллектуалами, чтобы идти по этому пути и дальше", - сказал РИА Новости Буда Бадмаев.По его словам, тогда удастся выстроить "очень глубокую, справедливую, от России, мировоззренческую основу". "Люди эти духовные ценности понимают, ценят и встают за них. И в этом случае надо именно внутри нас эти ценности создавать - и таким образом, продолжать развиваться духовно", - добавил лама."Пушкин Рядом" - просветительская арт-площадка для творческих, литературных, музыкальных и научных встреч, концертов, лекций и экспериментальных интеллектуальных проектов, созданная в Петербурге известным музыкантом, лидером группы "Сурганова и оркестр" Светланой Сургановой. В ходе первого выступления ламы в "Пушкин Рядом" будут затронуты страницы истории возникновения и распространения буддизма, в том числе, на территории России, его философский и психологический аспекты, буддийская космология и учение о перерождениях, методы управления эмоциями, преодоления неведения, гнева, привязанности, зависимости и других негативных явлений, развития любви и сострадания. Как ожидается, особое внимание ширээтэ-лама уделит духовной и архитектурной жемчужине северной столицы - дацану "Гунзэчойнэй", построенному более 100 лет назад.Буддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в истории России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой считается Далай-лама.Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первой из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан. Считается, что родоначальниками буддизма в Европе были именно российские буддисты.
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поволжье
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буда бадмаев, елизавета петровна (императрица), поволжье, россия, монголия, религиозные праздники
00:00 24.03.2022
 

Лама Бадмаев выступит в Петербурге с лекций об актуальности буддизма

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛама Буда Бадмаев , настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй
Лама Буда Бадмаев , настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" ширээтэ-лама Буда Бадмаев выступит в четверг в петербургском арт-пространстве "Пушкин Рядом" с просветительской лекцией о философии буддизма, его современном звучании и ответит на актуальные вопросы.
"В связи с ситуацией на Украине весь мир почему-то восстал против нас. Мы равнялись на Запад все время, теперь поняли, что там очень непростая ситуация в отношении: ты сегодня беленький, а завтра будешь черненький. В таком случае очень важно понимать: ценности-то - у нас, в первую очередь, и эти ценности надо взращивать и развивать. В этом отношении традиционный буддизм, российский буддизм очень важен для понимания нашими интеллектуалами, чтобы идти по этому пути и дальше", - сказал РИА Новости Буда Бадмаев.
По его словам, тогда удастся выстроить "очень глубокую, справедливую, от России, мировоззренческую основу". "Люди эти духовные ценности понимают, ценят и встают за них. И в этом случае надо именно внутри нас эти ценности создавать - и таким образом, продолжать развиваться духовно", - добавил лама.
"Пушкин Рядом" - просветительская арт-площадка для творческих, литературных, музыкальных и научных встреч, концертов, лекций и экспериментальных интеллектуальных проектов, созданная в Петербурге известным музыкантом, лидером группы "Сурганова и оркестр" Светланой Сургановой. В ходе первого выступления ламы в "Пушкин Рядом" будут затронуты страницы истории возникновения и распространения буддизма, в том числе, на территории России, его философский и психологический аспекты, буддийская космология и учение о перерождениях, методы управления эмоциями, преодоления неведения, гнева, привязанности, зависимости и других негативных явлений, развития любви и сострадания. Как ожидается, особое внимание ширээтэ-лама уделит духовной и архитектурной жемчужине северной столицы - дацану "Гунзэчойнэй", построенному более 100 лет назад.
Буддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в истории России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой считается Далай-лама.
Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первой из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан. Считается, что родоначальниками буддизма в Европе были именно российские буддисты.
Лама Буда Бадмаев , настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй - РИА Новости, 1920, 09.02.2016
9 февраля 2016, 11:00Религия
Лама Буда Бадмаев: мне бы хотелось, чтобы люди стали добрееО моде на буддизм, справедливости, геополитической напряженности, о своем взгляде на патриотизм, будущее России и человечества в целом, а также о тибетской медицине и реставрации Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй в интервью РИА Новости рассказал его настоятель - ширээтэ лама Буда Бадмаев.
 
РелигияБуда БадмаевЕлизавета Петровна (императрица)ПоволжьеРоссияМонголияРелигиозные праздники
 
 
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