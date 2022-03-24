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Отец русской подлодки: какую роль Иван Бубнов сыграл в истории флота России - РИА Новости, 24.03.2022
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Морская держава
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Отец русской подлодки: какую роль Иван Бубнов сыграл в истории флота России
Отец русской подлодки: какую роль Иван Бубнов сыграл в истории флота России - РИА Новости, 24.03.2022
Отец русской подлодки: какую роль Иван Бубнов сыграл в истории флота России
Первая русская боевая подлодка, первая субмарина с дизель-мотором, первый в России линкор, собственные отечественные решения и передовые разработки начала XX... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:00
2022-03-24T10:00
морская держава
морская держава
россия
балтийский завод
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МОСКВА, 24 марта — РИА Новости. Первая русская боевая подлодка, первая субмарина с дизель-мотором, первый в России линкор, собственные отечественные решения и передовые разработки начала XX века – все это связано с основоположником подводного кораблестроения в России Иваном Бубновым. Именно его конструкторские инновации легли в основу строительства российских субмарин. В этом году отмечалось 150-летие со дня рождения именитого инженера. В честь юбилея рассказываем о главных достижениях и проектах Бубнова.Первый в своем роде "Дельфин"В начале XX века подлодки конструкции Бубнова благодаря последовательным усовершенствованиям заметно выделялись в еще немногочисленном тогда подводном флоте России. А благодаря накопленному к концу Первой мировой войны опыту их строительства и боевого использования они стали базой советского подводного флота, сражавшегося в годы Великой Отечественной войны.Так, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, где создавали инновационные проекты судов и кораблей, Иван Бубнов сконструировал подводную лодку "Дельфин". Она стала первой субмариной, официально включенной в состав российского флота. И именно на ней проходили подготовку первые русские моряки-подводники. Она послужила прототипом для основанных на ней проектов "Касатка", "Минога", "Акула", "Барс" и "Морж".Созданный в условиях повышенной секретности в 1900-х годах "Дельфин" изначально должен был стать отечественным ответом на американские проекты подлодок. И в своем проекте инженер Бубнов учел иностранный опыт. Но в то же время он отошел от заграничных конструкций и применил новые решения – особенно в отношении систем погружения и торпедного вооружения.Субмарина имела специфическую особенность: цистерны главного балласта находились снаружи, вне прочного корпуса в оконечностях корабля. Благодаря этому они были более легкими, а сэкономленная масса пошла на усиление корпуса. В результате глубина погружения у "Дельфина" достигала 50 метров, а у его зарубежных современников – лишь 30.При этом "Дельфин" имел значительные недостатки из-за пока еще непроверенных технических решений: страдала мореходность лодки в надводном положении, воздух из цистерн главного балласта при погружении выходил внутрь прочного корпуса, в то время как пары бензина были чрезвычайно взрывоопасны. Тем не менее субмарина до 1917 года послужила в составе Балтийского флота, Сибирской флотилии и флотилии Северного Ледовитого океана."Моржи" и "Барсы" на службе ОтечестваВ самом начале XX века взгляды на строительство и боевое применение подводных лодок еще только формировались, а опыт их эксплуатации был очень небольшим. Поэтому Иван Бубнов, взяв за основу свою первую конструкцию, решил последовательно увеличивать ее размеры и совершенствовать следующие типы подлодок.С каждым проектом субмарины становились более быстроходными, увеличивалось их водоизмещение, совершенствовалось вооружение и техническое оснащение. Так, "Минога" стала первой отечественной субмариной, на которой установили дизель-моторы. Такие двигатели позволяли не использовать опасный для подводных лодок бензин. Вместе с "Касаткой" и "Акулой" лодки этого типа стали модификациями "Дельфина".Самыми успешными проектами подводных лодок Бубнова стали серии "Морж" и "Барс". "Морж", в отличие от своих предшественников, обладал мощным вооружением. Он создавался для действий в Черном море. А серия лодок типа "Барс" отметилась как самый многочисленный из всех российских проектов субмарин тех лет. Всего было построено 24 лодки."Барс" стал пятым и последним проектом, который создал Иван Бубнов. Этот вариант подлодок предназначался для службы на Балтике. В целом он мало отличался от предыдущих лодок "Морж", однако на "Барсах" стояли более мощные двигатели, а корпус был немного длиннее.Но главной особенностью было то, что в них был учтен опыт предыдущих попыток и использованы самые передовые разработки того времени. Лодки этого типа уже имели 12 торпедных аппаратов – втрое больше, чем на "Касатке". А надводное водоизмещение этой модификации составляло 650 тонн, что почти вдвое выше, чем у "Акулы".Принимавшие участие в войне субмарины этих типов стали одними из самых успешных подлодок российского флота. Два самых результативных русских подводника того времени воевали именно на них: Иван Мессер и Михаил Китицын. Именно бубновскому "Моржу" подводники отдали предпочтение при выборе конструкций субмарин программы первого специализированного предприятия подводного кораблестроения "Ноблесснер".Талантливый конструктор талантлив во всемИван Бубнов немало сделал и для надводного кораблестроения. Как один из наиболее авторитетных судовых инженеров он привлекался к восстановлению флота после войны с Японией. С его именем в этот период связывают прежде всего разработку проектов тяжелых боевых артиллерийских кораблей, где он в том числе выступал за установку на них дизельных энергетических установок.Еще будучи старшим помощником заведующего опытовым бассейном, предназначенным для исследования мореходных качеств судов и сопротивлению воды, Бубнов разработал проект крейсера "Алмаз". По словам историка, этот корабль оказался самым крупным судном, прорвавшимся после Цусимского сражения во Владивосток. В дальнейшем инженер также коренным образом модернизировал бассейн, добившись повышения точности экспериментов, и расширил сферу применения его оборудования.Кроме того, Иван Бубнов стал основоположником новой научной дисциплины – строительной механики корабля, которую он обосновал математически. По словам специалиста, в этом труде он впервые предложил методы расчета пластин, работающих в составе корпуса корабля, а также формулу для вычисления показателей прочности судов. Его работа на эту тему по научности, оригинальности и полноте изложения была в то время единственной как в России, так и за границей.Теоретические исследования Бубнова послужили основой для разработки первых русских линкоров "Севастополь". Благодаря новой конструкции корпуса у такого крупного корабля впервые удалось сэкономить в весе и намного более рационально расходовать материал для обеспечения требуемой прочности. Именно его практические расчеты прочности линейных кораблей стали важным руководством по дальнейшему проектированию судов.По характеристикам в сравнении с иностранными современниками линкоры "Севастополь" обладали более мощной артиллерией главного калибра и более высокой скоростью полного хода. Но у русских линкоров были и серьезные недостатки, такие как низкая мореходность и малая дальность плавания.Несмотря на то что ситуаций, где бы потребовались корабли "Севастополь", за годы Первой мировой войны так ни разу и не возникло, дорогостоящие линкоры оказались самыми крупными кораблями из числа оставленных в наследство флоту Страны Советов царским флотом. Позже они участвовали в защите Ленинграда.Начавшаяся в 1917 году революция не позволила приступить к строительству крупнейших кораблей Бубнова – линкора "Император Николай I" и линейного корабля с 16-дюймовой артиллерией, неосуществленным остался и проект подводной лодки водоизмещением 1260 тонн.
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морская держава, россия, балтийский завод
10:00 24.03.2022
 

Отец русской подлодки: какую роль Иван Бубнов сыграл в истории флота России

CC0 / / Постройка "Акулы" и ее конструктор — корабельный инженер И. Г. Бубнов, 1906-1909 годы
Постройка Акулы и ее конструктор — корабельный инженер И. Г. Бубнов, 1906-1909 годы - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 24 марта — РИА Новости. Первая русская боевая подлодка, первая субмарина с дизель-мотором, первый в России линкор, собственные отечественные решения и передовые разработки начала XX века – все это связано с основоположником подводного кораблестроения в России Иваном Бубновым. Именно его конструкторские инновации легли в основу строительства российских субмарин. В этом году отмечалось 150-летие со дня рождения именитого инженера. В честь юбилея рассказываем о главных достижениях и проектах Бубнова.

Первый в своем роде "Дельфин"

В начале XX века подлодки конструкции Бубнова благодаря последовательным усовершенствованиям заметно выделялись в еще немногочисленном тогда подводном флоте России. А благодаря накопленному к концу Первой мировой войны опыту их строительства и боевого использования они стали базой советского подводного флота, сражавшегося в годы Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПервая русская подводная лодка "Дельфин", принимавшая участие в русско-японской войне 1904-1905 годов
Первая русская подводная лодка Дельфин, принимавшая участие в русско-японской войне 1904-1905 годов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Первая русская подводная лодка "Дельфин", принимавшая участие в русско-японской войне 1904-1905 годов
Так, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, где создавали инновационные проекты судов и кораблей, Иван Бубнов сконструировал подводную лодку "Дельфин". Она стала первой субмариной, официально включенной в состав российского флота. И именно на ней проходили подготовку первые русские моряки-подводники. Она послужила прототипом для основанных на ней проектов "Касатка", "Минога", "Акула", "Барс" и "Морж".
Созданный в условиях повышенной секретности в 1900-х годах "Дельфин" изначально должен был стать отечественным ответом на американские проекты подлодок. И в своем проекте инженер Бубнов учел иностранный опыт. Но в то же время он отошел от заграничных конструкций и применил новые решения – особенно в отношении систем погружения и торпедного вооружения.
CC0 / / "Дельфин" на модернизации, 1904 год
Дельфин на модернизации, 1904 год
1 из 2
"Дельфин" на модернизации, 1904 год
CC0 / /
CC0 / / Николай II принимает доклад командира подлодки "Дельфин" М. К. Беклемишева на Балтийском заводе. И. Г. Бубнов стоит за императором, 1903 год
Николай II принимает доклад командира подлодки Дельфин М. К. Беклемишева на Балтийском заводе. И. Г. Бубнов стоит за императором, 1903 год
2 из 2
Николай II принимает доклад командира подлодки "Дельфин" М. К. Беклемишева на Балтийском заводе. И. Г. Бубнов стоит за императором, 1903 год
CC0 / /
1 из 2
"Дельфин" на модернизации, 1904 год
CC0 / /
2 из 2
Николай II принимает доклад командира подлодки "Дельфин" М. К. Беклемишева на Балтийском заводе. И. Г. Бубнов стоит за императором, 1903 год
CC0 / /
Субмарина имела специфическую особенность: цистерны главного балласта находились снаружи, вне прочного корпуса в оконечностях корабля. Благодаря этому они были более легкими, а сэкономленная масса пошла на усиление корпуса. В результате глубина погружения у "Дельфина" достигала 50 метров, а у его зарубежных современников – лишь 30.
При этом "Дельфин" имел значительные недостатки из-за пока еще непроверенных технических решений: страдала мореходность лодки в надводном положении, воздух из цистерн главного балласта при погружении выходил внутрь прочного корпуса, в то время как пары бензина были чрезвычайно взрывоопасны. Тем не менее субмарина до 1917 года послужила в составе Балтийского флота, Сибирской флотилии и флотилии Северного Ледовитого океана.

"Моржи" и "Барсы" на службе Отечества

В самом начале XX века взгляды на строительство и боевое применение подводных лодок еще только формировались, а опыт их эксплуатации был очень небольшим. Поэтому Иван Бубнов, взяв за основу свою первую конструкцию, решил последовательно увеличивать ее размеры и совершенствовать следующие типы подлодок.
CC0 / / "Акула" и "Рюрик", 1913 год
Акула и Рюрик, 1913 год
1 из 3
"Акула" и "Рюрик", 1913 год
CC0 / /
CC0 / / "Дельфин" и "Касатка" (на заднем плане, на буксире)
Дельфин и Касатка (на заднем плане, на буксире)
2 из 3
"Дельфин" и "Касатка" (на заднем плане, на буксире)
CC0 / /
CC0 / / Балтика. Подлодка "Минога", 1908-1913 годы
Балтика. Подлодка Минога, 1908-1913 годы
3 из 3
Балтика. Подлодка "Минога", 1908-1913 годы
CC0 / /
1 из 3
"Акула" и "Рюрик", 1913 год
CC0 / /
2 из 3
"Дельфин" и "Касатка" (на заднем плане, на буксире)
CC0 / /
3 из 3
Балтика. Подлодка "Минога", 1908-1913 годы
CC0 / /
С каждым проектом субмарины становились более быстроходными, увеличивалось их водоизмещение, совершенствовалось вооружение и техническое оснащение. Так, "Минога" стала первой отечественной субмариной, на которой установили дизель-моторы. Такие двигатели позволяли не использовать опасный для подводных лодок бензин. Вместе с "Касаткой" и "Акулой" лодки этого типа стали модификациями "Дельфина".
Самыми успешными проектами подводных лодок Бубнова стали серии "Морж" и "Барс". "Морж", в отличие от своих предшественников, обладал мощным вооружением. Он создавался для действий в Черном море. А серия лодок типа "Барс" отметилась как самый многочисленный из всех российских проектов субмарин тех лет. Всего было построено 24 лодки.
CC0 / / "Волк", "Барс" и "Гепард", зима 1915-1916 годов
Волк, Барс и Гепард, зима 1915-1916 годов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
CC0 / /
"Волк", "Барс" и "Гепард", зима 1915-1916 годов
"Барс" стал пятым и последним проектом, который создал Иван Бубнов. Этот вариант подлодок предназначался для службы на Балтике. В целом он мало отличался от предыдущих лодок "Морж", однако на "Барсах" стояли более мощные двигатели, а корпус был немного длиннее.
Но главной особенностью было то, что в них был учтен опыт предыдущих попыток и использованы самые передовые разработки того времени. Лодки этого типа уже имели 12 торпедных аппаратов – втрое больше, чем на "Касатке". А надводное водоизмещение этой модификации составляло 650 тонн, что почти вдвое выше, чем у "Акулы".
CC0 / / Подводная лодка Морж в доке в Севастополе
Подводная лодка Морж в доке в Севастополе
1 из 2
Подводная лодка Морж в доке в Севастополе
CC0 / /
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Морж" в походе
Подводная лодка Морж в походе
2 из 2
Подводная лодка "Морж" в походе
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 2
Подводная лодка Морж в доке в Севастополе
CC0 / /
2 из 2
Подводная лодка "Морж" в походе
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Принимавшие участие в войне субмарины этих типов стали одними из самых успешных подлодок российского флота. Два самых результативных русских подводника того времени воевали именно на них: Иван Мессер и Михаил Китицын. Именно бубновскому "Моржу" подводники отдали предпочтение при выборе конструкций субмарин программы первого специализированного предприятия подводного кораблестроения "Ноблесснер".

Талантливый конструктор талантлив во всем

Иван Бубнов немало сделал и для надводного кораблестроения. Как один из наиболее авторитетных судовых инженеров он привлекался к восстановлению флота после войны с Японией. С его именем в этот период связывают прежде всего разработку проектов тяжелых боевых артиллерийских кораблей, где он в том числе выступал за установку на них дизельных энергетических установок.
Еще будучи старшим помощником заведующего опытовым бассейном, предназначенным для исследования мореходных качеств судов и сопротивлению воды, Бубнов разработал проект крейсера "Алмаз". По словам историка, этот корабль оказался самым крупным судном, прорвавшимся после Цусимского сражения во Владивосток. В дальнейшем инженер также коренным образом модернизировал бассейн, добившись повышения точности экспериментов, и расширил сферу применения его оборудования.
CC0 / / Крейсер "Алмаз"
Крейсер Алмаз - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
CC0 / /
Крейсер "Алмаз"
Кроме того, Иван Бубнов стал основоположником новой научной дисциплины – строительной механики корабля, которую он обосновал математически. По словам специалиста, в этом труде он впервые предложил методы расчета пластин, работающих в составе корпуса корабля, а также формулу для вычисления показателей прочности судов. Его работа на эту тему по научности, оригинальности и полноте изложения была в то время единственной как в России, так и за границей.
Теоретические исследования Бубнова послужили основой для разработки первых русских линкоров "Севастополь". Благодаря новой конструкции корпуса у такого крупного корабля впервые удалось сэкономить в весе и намного более рационально расходовать материал для обеспечения требуемой прочности. Именно его практические расчеты прочности линейных кораблей стали важным руководством по дальнейшему проектированию судов.
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкЛинкор "Севастополь", спущен на воду в 1911 году
Линкор Севастополь, спущен на воду в 1911 году - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Михаил Озерский
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Линкор "Севастополь", спущен на воду в 1911 году
По характеристикам в сравнении с иностранными современниками линкоры "Севастополь" обладали более мощной артиллерией главного калибра и более высокой скоростью полного хода. Но у русских линкоров были и серьезные недостатки, такие как низкая мореходность и малая дальность плавания.
Несмотря на то что ситуаций, где бы потребовались корабли "Севастополь", за годы Первой мировой войны так ни разу и не возникло, дорогостоящие линкоры оказались самыми крупными кораблями из числа оставленных в наследство флоту Страны Советов царским флотом. Позже они участвовали в защите Ленинграда.
Подлодка Дельфин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.07.2017
30 июля 2017, 10:11
От "Дельфина" до "Моржа": первые подводные лодки российского флота
Начавшаяся в 1917 году революция не позволила приступить к строительству крупнейших кораблей Бубнова – линкора "Император Николай I" и линейного корабля с 16-дюймовой артиллерией, неосуществленным остался и проект подводной лодки водоизмещением 1260 тонн.
 
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