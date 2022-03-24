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Отец русской подлодки: какую роль Иван Бубнов сыграл в истории флота России

Отец русской подлодки: какую роль Иван Бубнов сыграл в истории флота России - РИА Новости, 24.03.2022

Отец русской подлодки: какую роль Иван Бубнов сыграл в истории флота России

Первая русская боевая подлодка, первая субмарина с дизель-мотором, первый в России линкор, собственные отечественные решения и передовые разработки начала XX... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:00

2022-03-24T10:00

2022-03-24T10:00

морская держава

морская держава

россия

балтийский завод

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МОСКВА, 24 марта — РИА Новости. Первая русская боевая подлодка, первая субмарина с дизель-мотором, первый в России линкор, собственные отечественные решения и передовые разработки начала XX века – все это связано с основоположником подводного кораблестроения в России Иваном Бубновым. Именно его конструкторские инновации легли в основу строительства российских субмарин. В этом году отмечалось 150-летие со дня рождения именитого инженера. В честь юбилея рассказываем о главных достижениях и проектах Бубнова.Первый в своем роде "Дельфин"В начале XX века подлодки конструкции Бубнова благодаря последовательным усовершенствованиям заметно выделялись в еще немногочисленном тогда подводном флоте России. А благодаря накопленному к концу Первой мировой войны опыту их строительства и боевого использования они стали базой советского подводного флота, сражавшегося в годы Великой Отечественной войны.Так, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, где создавали инновационные проекты судов и кораблей, Иван Бубнов сконструировал подводную лодку "Дельфин". Она стала первой субмариной, официально включенной в состав российского флота. И именно на ней проходили подготовку первые русские моряки-подводники. Она послужила прототипом для основанных на ней проектов "Касатка", "Минога", "Акула", "Барс" и "Морж".Созданный в условиях повышенной секретности в 1900-х годах "Дельфин" изначально должен был стать отечественным ответом на американские проекты подлодок. И в своем проекте инженер Бубнов учел иностранный опыт. Но в то же время он отошел от заграничных конструкций и применил новые решения – особенно в отношении систем погружения и торпедного вооружения.Субмарина имела специфическую особенность: цистерны главного балласта находились снаружи, вне прочного корпуса в оконечностях корабля. Благодаря этому они были более легкими, а сэкономленная масса пошла на усиление корпуса. В результате глубина погружения у "Дельфина" достигала 50 метров, а у его зарубежных современников – лишь 30.При этом "Дельфин" имел значительные недостатки из-за пока еще непроверенных технических решений: страдала мореходность лодки в надводном положении, воздух из цистерн главного балласта при погружении выходил внутрь прочного корпуса, в то время как пары бензина были чрезвычайно взрывоопасны. Тем не менее субмарина до 1917 года послужила в составе Балтийского флота, Сибирской флотилии и флотилии Северного Ледовитого океана."Моржи" и "Барсы" на службе ОтечестваВ самом начале XX века взгляды на строительство и боевое применение подводных лодок еще только формировались, а опыт их эксплуатации был очень небольшим. Поэтому Иван Бубнов, взяв за основу свою первую конструкцию, решил последовательно увеличивать ее размеры и совершенствовать следующие типы подлодок.С каждым проектом субмарины становились более быстроходными, увеличивалось их водоизмещение, совершенствовалось вооружение и техническое оснащение. Так, "Минога" стала первой отечественной субмариной, на которой установили дизель-моторы. Такие двигатели позволяли не использовать опасный для подводных лодок бензин. Вместе с "Касаткой" и "Акулой" лодки этого типа стали модификациями "Дельфина".Самыми успешными проектами подводных лодок Бубнова стали серии "Морж" и "Барс". "Морж", в отличие от своих предшественников, обладал мощным вооружением. Он создавался для действий в Черном море. А серия лодок типа "Барс" отметилась как самый многочисленный из всех российских проектов субмарин тех лет. Всего было построено 24 лодки."Барс" стал пятым и последним проектом, который создал Иван Бубнов. Этот вариант подлодок предназначался для службы на Балтике. В целом он мало отличался от предыдущих лодок "Морж", однако на "Барсах" стояли более мощные двигатели, а корпус был немного длиннее.Но главной особенностью было то, что в них был учтен опыт предыдущих попыток и использованы самые передовые разработки того времени. Лодки этого типа уже имели 12 торпедных аппаратов – втрое больше, чем на "Касатке". А надводное водоизмещение этой модификации составляло 650 тонн, что почти вдвое выше, чем у "Акулы".Принимавшие участие в войне субмарины этих типов стали одними из самых успешных подлодок российского флота. Два самых результативных русских подводника того времени воевали именно на них: Иван Мессер и Михаил Китицын. Именно бубновскому "Моржу" подводники отдали предпочтение при выборе конструкций субмарин программы первого специализированного предприятия подводного кораблестроения "Ноблесснер".Талантливый конструктор талантлив во всемИван Бубнов немало сделал и для надводного кораблестроения. Как один из наиболее авторитетных судовых инженеров он привлекался к восстановлению флота после войны с Японией. С его именем в этот период связывают прежде всего разработку проектов тяжелых боевых артиллерийских кораблей, где он в том числе выступал за установку на них дизельных энергетических установок.Еще будучи старшим помощником заведующего опытовым бассейном, предназначенным для исследования мореходных качеств судов и сопротивлению воды, Бубнов разработал проект крейсера "Алмаз". По словам историка, этот корабль оказался самым крупным судном, прорвавшимся после Цусимского сражения во Владивосток. В дальнейшем инженер также коренным образом модернизировал бассейн, добившись повышения точности экспериментов, и расширил сферу применения его оборудования.Кроме того, Иван Бубнов стал основоположником новой научной дисциплины – строительной механики корабля, которую он обосновал математически. По словам специалиста, в этом труде он впервые предложил методы расчета пластин, работающих в составе корпуса корабля, а также формулу для вычисления показателей прочности судов. Его работа на эту тему по научности, оригинальности и полноте изложения была в то время единственной как в России, так и за границей.Теоретические исследования Бубнова послужили основой для разработки первых русских линкоров "Севастополь". Благодаря новой конструкции корпуса у такого крупного корабля впервые удалось сэкономить в весе и намного более рационально расходовать материал для обеспечения требуемой прочности. Именно его практические расчеты прочности линейных кораблей стали важным руководством по дальнейшему проектированию судов.По характеристикам в сравнении с иностранными современниками линкоры "Севастополь" обладали более мощной артиллерией главного калибра и более высокой скоростью полного хода. Но у русских линкоров были и серьезные недостатки, такие как низкая мореходность и малая дальность плавания.Несмотря на то что ситуаций, где бы потребовались корабли "Севастополь", за годы Первой мировой войны так ни разу и не возникло, дорогостоящие линкоры оказались самыми крупными кораблями из числа оставленных в наследство флоту Страны Советов царским флотом. Позже они участвовали в защите Ленинграда.Начавшаяся в 1917 году революция не позволила приступить к строительству крупнейших кораблей Бубнова – линкора "Император Николай I" и линейного корабля с 16-дюймовой артиллерией, неосуществленным остался и проект подводной лодки водоизмещением 1260 тонн.

https://ria.ru/20170730/1499417286.html

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морская держава, россия, балтийский завод