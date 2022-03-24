https://ria.ru/20220324/borschevik-1779853597.html

Метод получения беленой целлюлозы из борщевика предложили в Подмосковье

Метод получения беленой целлюлозы из борщевика предложили в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2022

Метод получения беленой целлюлозы из борщевика предложили в Подмосковье

Специалисты Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) в подмосковной Черноголовке провели исследовательскую работу по получению беленой целлюлозы из... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:10

2022-03-24T14:10

2022-03-24T14:10

новости подмосковья

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растения

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Специалисты Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) в подмосковной Черноголовке провели исследовательскую работу по получению беленой целлюлозы из высушенных стеблей борщевика, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста."Беленая целлюлоза используется в качестве сырья для производства бумаги, поэтому новый метод ее получения, предложенный специалистами из Черноголовки, особенно актуален в условиях осложнения поставок из-за рубежа", – приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что результаты исследования показали, что выход целлюлозы составляет около 35% от сухой массы растения – это делает новый метод получения целлюлозы крайне перспективным, учитывая, что урожайность растения может составлять до 70 тонн с гектара.

https://ria.ru/20220324/podmoskove-1779826010.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), растения