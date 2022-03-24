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Метод получения беленой целлюлозы из борщевика предложили в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220324/borschevik-1779853597.html
Метод получения беленой целлюлозы из борщевика предложили в Подмосковье
Метод получения беленой целлюлозы из борщевика предложили в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2022
Метод получения беленой целлюлозы из борщевика предложили в Подмосковье
Специалисты Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) в подмосковной Черноголовке провели исследовательскую работу по получению беленой целлюлозы из... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:10
2022-03-24T14:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
растения
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Специалисты Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) в подмосковной Черноголовке провели исследовательскую работу по получению беленой целлюлозы из высушенных стеблей борщевика, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста."Беленая целлюлоза используется в качестве сырья для производства бумаги, поэтому новый метод ее получения, предложенный специалистами из Черноголовки, особенно актуален в условиях осложнения поставок из-за рубежа", – приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что результаты исследования показали, что выход целлюлозы составляет около 35% от сухой массы растения – это делает новый метод получения целлюлозы крайне перспективным, учитывая, что урожайность растения может составлять до 70 тонн с гектара.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), растения
14:10 24.03.2022
 

Метод получения беленой целлюлозы из борщевика предложили в Подмосковье

© РИА Новости / Александр ВильфБорщевик Сосновского в Можайском районе Московской области
Борщевик Сосновского в Можайском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Борщевик Сосновского в Можайском районе Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Специалисты Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) в подмосковной Черноголовке провели исследовательскую работу по получению беленой целлюлозы из высушенных стеблей борщевика, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста.
"Беленая целлюлоза используется в качестве сырья для производства бумаги, поэтому новый метод ее получения, предложенный специалистами из Черноголовки, особенно актуален в условиях осложнения поставок из-за рубежа", – приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Зал заседаний Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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Она добавила, что результаты исследования показали, что выход целлюлозы составляет около 35% от сухой массы растения – это делает новый метод получения целлюлозы крайне перспективным, учитывая, что урожайность растения может составлять до 70 тонн с гектара.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Растения
 
 
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