https://ria.ru/20220324/bolezni-1779804242.html
Главный фтизиатр Москвы оценила шанс заразиться туберкулезом
Главный фтизиатр Москвы оценила шанс заразиться туберкулезом - РИА Новости, 24.03.2022
Главный фтизиатр Москвы оценила шанс заразиться туберкулезом
Очень сложно заразиться туберкулезом в общественном месте, а если человек носит маску, то практически невозможно, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:50
2022-03-24T10:50
2022-03-24T12:28
общество
туберкулез
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Очень сложно заразиться туберкулезом в общественном месте, а если человек носит маску, то практически невозможно, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская."Туберкулезом можно заразиться, если человек находится в помещении, где высокая концентрация микобактерий в воздухе, если больной с ним находится в близком контакте и в маленькой комнате. Например, если с заразным больным туберкулезом застрять в лифте и просидеть там 6-8 часов, то вероятность инфицирования высокая. А если находиться в пространстве, где много воздуха и работает вентиляция, и где человек находится полчаса-час, то тут заразиться очень сложно. А уж если человек носит маску, то практически невозможно", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, можно ли заразиться туберкулезом в общественном месте.Врач отметила, что туберкулез передается от человека к человеку и от человека к животному, и наоборот. Наиболее часто передача происходит воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем, когда в воздухе создается аэрозоль, инфицированный микобактериями, либо когда микобактерии оседают на частицах пыли на полу, стенах, предметах. Возможно также заражение алиментарным путем с помощью употребления в пищу инфицированного микобактериями туберкулеза мяса, молока, молочных продуктов. Также бывают случаи передачи туберкулеза контактным путем."Еще один путь – внутриутробный, если мама больна туберкулезом и у нее туберкулез не был выявлен до родов и, соответственно, не было начато лечение. В таком случае возможно внутриутробное заражение ребенка. И ребенок может родиться с так называемым "врожденным" туберкулезом, хотя сам термин врожденного туберкулеза не совсем правильный. Однако сейчас такие случаи встречаются крайне редко: даже не раз в год, а раз в несколько лет или десятилетий", - добавила она.Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, туберкулез, здоровье - общество, москва
10:50 24.03.2022 (обновлено: 12:28 24.03.2022)
Главный фтизиатр Москвы оценила шанс заразиться туберкулезом
Главный фтизиатр Москвы Богородская: сложно заразиться туберкулезом в общественном месте
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Очень сложно заразиться туберкулезом в общественном месте, а если человек носит маску, то практически невозможно, сообщила в интервью
РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.
"Туберкулезом можно заразиться, если человек находится в помещении, где высокая концентрация микобактерий в воздухе, если больной с ним находится в близком контакте и в маленькой комнате. Например, если с заразным больным туберкулезом застрять в лифте и просидеть там 6-8 часов, то вероятность инфицирования высокая. А если находиться в пространстве, где много воздуха и работает вентиляция, и где человек находится полчаса-час, то тут заразиться очень сложно. А уж если человек носит маску, то практически невозможно", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, можно ли заразиться туберкулезом в общественном месте.
Врач отметила, что туберкулез передается от человека к человеку и от человека к животному, и наоборот. Наиболее часто передача происходит воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем, когда в воздухе создается аэрозоль, инфицированный микобактериями, либо когда микобактерии оседают на частицах пыли на полу, стенах, предметах. Возможно также заражение алиментарным путем с помощью употребления в пищу инфицированного микобактериями туберкулеза мяса, молока, молочных продуктов. Также бывают случаи передачи туберкулеза контактным путем.
"Еще один путь – внутриутробный, если мама больна туберкулезом и у нее туберкулез не был выявлен до родов и, соответственно, не было начато лечение. В таком случае возможно внутриутробное заражение ребенка. И ребенок может родиться с так называемым "врожденным" туберкулезом, хотя сам термин врожденного туберкулеза не совсем правильный. Однако сейчас такие случаи встречаются крайне редко: даже не раз в год, а раз в несколько лет или десятилетий", - добавила она.