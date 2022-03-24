https://ria.ru/20220324/blokposty-1779855512.html

Российские военные организовали блокпосты в Киевской области

Российские военные организовали блокпосты в Киевской области - РИА Новости, 24.03.2022

Российские военные организовали блокпосты в Киевской области

Вооруженные силы РФ организовали блокпосты в Киевской области для безопасного передвижения колонн военной техники, соответствующие кадры в четверг обнародовало... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:16

2022-03-24T14:16

2022-03-24T14:16

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ организовали блокпосты в Киевской области для безопасного передвижения колонн военной техники, соответствующие кадры в четверг обнародовало Минобороны России.На видеоролике продолжительностью 50 секунд показаны размещенные на дорогах и вдоль них блокпосты, мешки и различные препятствия. По дорогам проезжают грузовики, автомобили "УАЗ-патриот" и БТР. Безопасность движения обеспечивают подразделения ВС РФ с маркировкой V.Как сообщили в военном ведомстве, особое внимание на блокпостах уделяется проверке автотранспорта, в том числе на наличие оружия и боеприпасов, с целью не допустить передвижений вооруженных националистов, продолжающих нападать на мирных граждан. Также военнослужащие обеспечивают безопасность доставки гуманитарных грузов и эвакуации беженцев.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы рф, киевская область, украина, россия