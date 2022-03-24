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Российские военные организовали блокпосты в Киевской области - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/blokposty-1779855512.html
Российские военные организовали блокпосты в Киевской области
Российские военные организовали блокпосты в Киевской области - РИА Новости, 24.03.2022
Российские военные организовали блокпосты в Киевской области
Вооруженные силы РФ организовали блокпосты в Киевской области для безопасного передвижения колонн военной техники, соответствующие кадры в четверг обнародовало... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:16
2022-03-24T14:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы рф
киевская область
украина
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ организовали блокпосты в Киевской области для безопасного передвижения колонн военной техники, соответствующие кадры в четверг обнародовало Минобороны России.На видеоролике продолжительностью 50 секунд показаны размещенные на дорогах и вдоль них блокпосты, мешки и различные препятствия. По дорогам проезжают грузовики, автомобили "УАЗ-патриот" и БТР. Безопасность движения обеспечивают подразделения ВС РФ с маркировкой V.Как сообщили в военном ведомстве, особое внимание на блокпостах уделяется проверке автотранспорта, в том числе на наличие оружия и боеприпасов, с целью не допустить передвижений вооруженных националистов, продолжающих нападать на мирных граждан. Также военнослужащие обеспечивают безопасность доставки гуманитарных грузов и эвакуации беженцев.
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в мире, вооруженные силы рф, киевская область, украина, россия
14:16 24.03.2022
 
Российские военные организовали блокпосты в Киевской области

ВС России организовали блокпосты в Киевской области для безопасного продвижения техники

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный бронеавтомобиль ВСУ
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ организовали блокпосты в Киевской области для безопасного передвижения колонн военной техники, соответствующие кадры в четверг обнародовало Минобороны России.
На видеоролике продолжительностью 50 секунд показаны размещенные на дорогах и вдоль них блокпосты, мешки и различные препятствия. По дорогам проезжают грузовики, автомобили "УАЗ-патриот" и БТР. Безопасность движения обеспечивают подразделения ВС РФ с маркировкой V.
Как сообщили в военном ведомстве, особое внимание на блокпостах уделяется проверке автотранспорта, в том числе на наличие оружия и боеприпасов, с целью не допустить передвижений вооруженных националистов, продолжающих нападать на мирных граждан. Также военнослужащие обеспечивают безопасность доставки гуманитарных грузов и эвакуации беженцев.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы РФКиевская областьУкраинаРоссия
 
 
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