https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779875410.html

США пытались тестировать не апробированные лекарства на украинских военных

США пытались тестировать не апробированные лекарства на украинских военных - РИА Новости, 24.03.2022

США пытались тестировать не апробированные лекарства на украинских военных

Россия получила документы, подтверждающие попытку испытаний США на украинских военнослужащих не апробированных лекарственных средств, заявил начальник войск... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:51

2022-03-24T15:51

2022-03-24T15:51

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия получила документы, подтверждающие попытку испытаний США на украинских военнослужащих не апробированных лекарственных средств, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Полученные документы подтверждают попытку испытаний на них (украинских военнослужащих – ред.) ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов "Deep Drug", не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде", - сказал Кириллов на брифинге.Как уточняет Кириллов, подобные работы запрещены на территории США и проводятся военным ведомством за ее пределами. Он заявляет, что к исследованиям в рамках проекта UP-8, было привлечено более четырех тысяч человек, а по данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат и 200 были госпитализированы.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

сша

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, пентагон, войска рхбз