США пытались тестировать не апробированные лекарства на украинских военных
Кириллов: на украинских военных пытались тестировать не лицензированные в США лекарства
© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия получила документы, подтверждающие попытку испытаний США на украинских военнослужащих не апробированных лекарственных средств, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Полученные документы подтверждают попытку испытаний на них (украинских военнослужащих – ред.) ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов "Deep Drug", не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде", - сказал Кириллов на брифинге.
"Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик – компания "Scymount" – предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то, что сотрудники министерства обороны Украины привлекали в качестве добровольцев", - считает он.
Как уточняет Кириллов, подобные работы запрещены на территории США и проводятся военным ведомством за ее пределами. Он заявляет, что к исследованиям в рамках проекта UP-8, было привлечено более четырех тысяч человек, а по данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат и 200 были госпитализированы.