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США пытались тестировать не апробированные лекарства на украинских военных - РИА Новости, 24.03.2022
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США пытались тестировать не апробированные лекарства на украинских военных
США пытались тестировать не апробированные лекарства на украинских военных - РИА Новости, 24.03.2022
США пытались тестировать не апробированные лекарства на украинских военных
Россия получила документы, подтверждающие попытку испытаний США на украинских военнослужащих не апробированных лекарственных средств, заявил начальник войск... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:51
2022-03-24T15:51
в мире
сша
украина
пентагон
войска рхбз
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия получила документы, подтверждающие попытку испытаний США на украинских военнослужащих не апробированных лекарственных средств, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Полученные документы подтверждают попытку испытаний на них (украинских военнослужащих – ред.) ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов "Deep Drug", не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде", - сказал Кириллов на брифинге.Как уточняет Кириллов, подобные работы запрещены на территории США и проводятся военным ведомством за ее пределами. Он заявляет, что к исследованиям в рамках проекта UP-8, было привлечено более четырех тысяч человек, а по данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат и 200 были госпитализированы.
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в мире, сша, украина, пентагон, войска рхбз
15:51 24.03.2022
 
США пытались тестировать не апробированные лекарства на украинских военных

Кириллов: на украинских военных пытались тестировать не лицензированные в США лекарства

© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия получила документы, подтверждающие попытку испытаний США на украинских военнослужащих не апробированных лекарственных средств, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Полученные документы подтверждают попытку испытаний на них (украинских военнослужащих – ред.) ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов "Deep Drug", не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде", - сказал Кириллов на брифинге.
"Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик – компания "Scymount" – предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то, что сотрудники министерства обороны Украины привлекали в качестве добровольцев", - считает он.
Как уточняет Кириллов, подобные работы запрещены на территории США и проводятся военным ведомством за ее пределами. Он заявляет, что к исследованиям в рамках проекта UP-8, было привлечено более четырех тысяч человек, а по данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат и 200 были госпитализированы.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 19:15
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
 
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