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Минобороны выяснило, что лаборатории США на Украине занимались биооружием - РИА Новости, 24.03.2022
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Минобороны выяснило, что лаборатории США на Украине занимались биооружием
Минобороны выяснило, что лаборатории США на Украине занимались биооружием - РИА Новости, 24.03.2022
Минобороны выяснило, что лаборатории США на Украине занимались биооружием
Документ, подписанный заместителем госсекретаря кабинета министров Украины, подтверждает, что 30 лабораторий Украины вели военно-биологическую деятельность,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:41
2022-03-24T15:41
в мире
министерство обороны сша
украина
сша
войска рхбз
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Документ, подписанный заместителем госсекретаря кабинета министров Украины, подтверждает, что 30 лабораторий Украины вели военно-биологическую деятельность, сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Обратите внимание: перед вами регистрационная карта, подтверждающая, что именно 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность на Украине. Документ подписан заместителем госсекретаря кабинета министров Украины Виктором Полищуком", - сказал генерал.Он добавил, что правовой основой для его подписания явилось Соглашение о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия."В регистрационной карте определены заказчик работ – управление по снижению угрозы Минобороны США, а также перечень биообъектов", - подчеркнул Кириллов.
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в мире, министерство обороны сша, украина, сша, войска рхбз
15:41 24.03.2022
 
Минобороны выяснило, что лаборатории США на Украине занимались биооружием

Минобороны показало документы о том, что лаборатории США на Украине занимались биооружием

© Fotolia / motorlka Пробирки
Пробирки - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Fotolia / motorlka
Пробирки. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Документ, подписанный заместителем госсекретаря кабинета министров Украины, подтверждает, что 30 лабораторий Украины вели военно-биологическую деятельность, сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Обратите внимание: перед вами регистрационная карта, подтверждающая, что именно 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность на Украине. Документ подписан заместителем госсекретаря кабинета министров Украины Виктором Полищуком", - сказал генерал.
Он добавил, что правовой основой для его подписания явилось Соглашение о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия.
"В регистрационной карте определены заказчик работ – управление по снижению угрозы Минобороны США, а также перечень биообъектов", - подчеркнул Кириллов.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 19:15
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
 
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