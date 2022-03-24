https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779873378.html

Минобороны выяснило, что лаборатории США на Украине занимались биооружием

Минобороны выяснило, что лаборатории США на Украине занимались биооружием - РИА Новости, 24.03.2022

Минобороны выяснило, что лаборатории США на Украине занимались биооружием

Документ, подписанный заместителем госсекретаря кабинета министров Украины, подтверждает, что 30 лабораторий Украины вели военно-биологическую деятельность,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:41

2022-03-24T15:41

2022-03-24T15:41

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Документ, подписанный заместителем госсекретаря кабинета министров Украины, подтверждает, что 30 лабораторий Украины вели военно-биологическую деятельность, сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Обратите внимание: перед вами регистрационная карта, подтверждающая, что именно 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность на Украине. Документ подписан заместителем госсекретаря кабинета министров Украины Виктором Полищуком", - сказал генерал.Он добавил, что правовой основой для его подписания явилось Соглашение о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия."В регистрационной карте определены заказчик работ – управление по снижению угрозы Минобороны США, а также перечень биообъектов", - подчеркнул Кириллов.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, министерство обороны сша, украина, сша, войска рхбз