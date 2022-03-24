https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779873378.html
Минобороны выяснило, что лаборатории США на Украине занимались биооружием
Минобороны выяснило, что лаборатории США на Украине занимались биооружием - РИА Новости, 24.03.2022
Минобороны выяснило, что лаборатории США на Украине занимались биооружием
Документ, подписанный заместителем госсекретаря кабинета министров Украины, подтверждает, что 30 лабораторий Украины вели военно-биологическую деятельность,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:41
2022-03-24T15:41
2022-03-24T15:41
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Документ, подписанный заместителем госсекретаря кабинета министров Украины, подтверждает, что 30 лабораторий Украины вели военно-биологическую деятельность, сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Обратите внимание: перед вами регистрационная карта, подтверждающая, что именно 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность на Украине. Документ подписан заместителем госсекретаря кабинета министров Украины Виктором Полищуком", - сказал генерал.Он добавил, что правовой основой для его подписания явилось Соглашение о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия."В регистрационной карте определены заказчик работ – управление по снижению угрозы Минобороны США, а также перечень биообъектов", - подчеркнул Кириллов.
https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, украина, сша, войска рхбз
Минобороны выяснило, что лаборатории США на Украине занимались биооружием
Минобороны показало документы о том, что лаборатории США на Украине занимались биооружием