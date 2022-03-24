https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779869392.html
Сын Байдена финансировал американские биолаборатории на Украине
Сын Байдена финансировал американские биолаборатории на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Сын Байдена финансировал американские биолаборатории на Украине
Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена — финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине, заявил РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:26
2022-03-24T15:26
2022-03-24T16:54
в мире
украина
сша
хантер байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена — финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.Документы, доступ к которым получили российские военные, позволяют проследить схему взаимодействия государственных органов США с украинскими биообъектами, отметил генерал-лейтенант."При этом прослеживается тесная связь фонда (Rosemont Seneca. — Прим. ред.) с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру", — добавил Кириллов.Он подчеркнул, что инвестиционный фонд Хантера Байдена располагает ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиарда долларов.Кроме того, в военно-биологической программе США на Украине участвовал Фонд Сороса и другие организации, добавил Кириллов.Минобороны пришло к выводу, что приоритетом для США в работе украинских биолабораторий было изучение особо опасного возбудителя сибирской язвы. За границу вывозили не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены. Так, в центр Лугара в Грузии отправили более десяти тысяч проб. Среди получателей также были референс-лаборатории в Великобритании и институт Лёффлера в Германии.Кириллов отметил, что вывоз патогенов за рубеж создавал риски утечек "чувствительной генетической информации", а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавали образцы.Он напомнил о примерах, когда работа американского военного ведомства с возбудителем сибирской язвы заканчивалась чрезвычайными ситуациями. Так, в период с 2005 по 2015 год с Дагуэйского испытательного полигона Сухопутных войск США рассылали жизнеспособные сибиреязвенные споры, которые направили 194 адресатам в десяти странах мира.Кроме того, Россия получила документы, подтверждающие, что США испытывали на украинских военнослужащих неапробированные лекарства.Он уточнил, что подобные работы запрещены на территории США, поэтому Пентагон проводит их за пределами страны. К исследованиям в рамках проекта UP-8 привлекли более четырех тысяч человек, а по данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло порядка 20 украинских солдат и 200 были госпитализированы.Всего, по данным МИД Китая, США контролируют 336 биолабораторий в 30 странах мира, добавил Кириллов, призвав добиться от Вашингтона разъяснений об истинных целях их работы.
https://ria.ru/20220319/bayden-1779023157.html
https://ria.ru/20220323/laboratorii-1779717720.html
https://ria.ru/20220309/onischenko-1777288612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, хантер байден, министерство обороны сша
15:26 24.03.2022 (обновлено: 16:54 24.03.2022)
Сын Байдена финансировал американские биолаборатории на Украине
Минобороны: фонд сына Байдена участвовал в финансировании биолабораторий США на Украине
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена — финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
Документы, доступ к которым получили российские военные, позволяют проследить схему взаимодействия государственных органов США
с украинскими биообъектами, отметил генерал-лейтенант.
"При этом прослеживается тесная связь фонда (Rosemont Seneca. — Прим. ред.) с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру", — добавил Кириллов.
Он подчеркнул, что инвестиционный фонд Хантера Байдена
располагает ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиарда долларов.
Кроме того, в военно-биологической программе США на Украине участвовал Фонд Сороса и другие организации, добавил Кириллов.
"Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства, принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтенского проекта", — подчеркнул генерал-лейтенант.
Минобороны пришло к выводу, что приоритетом для США в работе украинских биолабораторий было изучение особо опасного возбудителя сибирской язвы. За границу вывозили не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены. Так, в центр Лугара в Грузии отправили более десяти тысяч проб. Среди получателей также были референс-лаборатории в Великобритании и институт Лёффлера в Германии.
Кириллов отметил, что вывоз патогенов за рубеж создавал риски утечек "чувствительной генетической информации", а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавали образцы.
Он напомнил о примерах, когда работа американского военного ведомства с возбудителем сибирской язвы заканчивалась чрезвычайными ситуациями. Так, в период с 2005 по 2015 год с Дагуэйского испытательного полигона Сухопутных войск США рассылали жизнеспособные сибиреязвенные споры, которые направили 194 адресатам в десяти странах мира.
Кроме того, Россия получила документы, подтверждающие, что США испытывали на украинских военнослужащих неапробированные лекарства.
"Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов Deep Drug, не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде. <...> Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик — компания Scymount — предлагал приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то, что сотрудники Министерства обороны Украины привлекали военнослужащих в качестве добровольцев", — добавил Кириллов.
Он уточнил, что подобные работы запрещены на территории США, поэтому Пентагон проводит их за пределами страны. К исследованиям в рамках проекта UP-8 привлекли более четырех тысяч человек, а по данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло порядка 20 украинских солдат и 200 были госпитализированы.
Всего, по данным МИД Китая, США контролируют 336 биолабораторий в 30 странах мира, добавил Кириллов, призвав добиться от Вашингтона разъяснений об истинных целях их работы.