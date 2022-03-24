https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779869392.html

Сын Байдена финансировал американские биолаборатории на Украине

Сын Байдена финансировал американские биолаборатории на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Сын Байдена финансировал американские биолаборатории на Украине

Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена — финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине, заявил РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:26

2022-03-24T15:26

2022-03-24T16:54

в мире

украина

сша

хантер байден

министерство обороны сша

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена — финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.Документы, доступ к которым получили российские военные, позволяют проследить схему взаимодействия государственных органов США с украинскими биообъектами, отметил генерал-лейтенант."При этом прослеживается тесная связь фонда (Rosemont Seneca. — Прим. ред.) с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру", — добавил Кириллов.Он подчеркнул, что инвестиционный фонд Хантера Байдена располагает ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиарда долларов.Кроме того, в военно-биологической программе США на Украине участвовал Фонд Сороса и другие организации, добавил Кириллов.Минобороны пришло к выводу, что приоритетом для США в работе украинских биолабораторий было изучение особо опасного возбудителя сибирской язвы. За границу вывозили не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены. Так, в центр Лугара в Грузии отправили более десяти тысяч проб. Среди получателей также были референс-лаборатории в Великобритании и институт Лёффлера в Германии.Кириллов отметил, что вывоз патогенов за рубеж создавал риски утечек "чувствительной генетической информации", а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавали образцы.Он напомнил о примерах, когда работа американского военного ведомства с возбудителем сибирской язвы заканчивалась чрезвычайными ситуациями. Так, в период с 2005 по 2015 год с Дагуэйского испытательного полигона Сухопутных войск США рассылали жизнеспособные сибиреязвенные споры, которые направили 194 адресатам в десяти странах мира.Кроме того, Россия получила документы, подтверждающие, что США испытывали на украинских военнослужащих неапробированные лекарства.Он уточнил, что подобные работы запрещены на территории США, поэтому Пентагон проводит их за пределами страны. К исследованиям в рамках проекта UP-8 привлекли более четырех тысяч человек, а по данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло порядка 20 украинских солдат и 200 были госпитализированы.Всего, по данным МИД Китая, США контролируют 336 биолабораторий в 30 странах мира, добавил Кириллов, призвав добиться от Вашингтона разъяснений об истинных целях их работы.

https://ria.ru/20220319/bayden-1779023157.html

https://ria.ru/20220323/laboratorii-1779717720.html

https://ria.ru/20220309/onischenko-1777288612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, хантер байден, министерство обороны сша