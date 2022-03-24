https://ria.ru/20220324/bezopasnost-1779786185.html
Минобороны показало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники
Минобороны показало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники - РИА Новости, 24.03.2022
Минобороны показало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники
Министерство обороны опубликовало видео уничтожения украинской военной техники истребителями-бомбардировщиками Су-34. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:05
2022-03-24T09:05
2022-03-24T17:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
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луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео уничтожения украинской военной техники истребителями-бомбардировщиками Су-34.В минутном ролике показано, как самолеты взлетают с аэродрома, затем наносится удар по грузовиками украинских войск, в конце истребители возвращаются на базу.Примечательны также кадры, на которых облака сложились в фигуру, напоминающую букву Z.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Кадры уничтожения техники и складов с вооружением ВСУ российскими Су-34
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения военной техники и складов с вооружением украинской армии бомбардировщиками Су-34
2022-03-24T09:05
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PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
09:05 24.03.2022 (обновлено: 17:36 24.03.2022)
Минобороны показало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники
Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ бомбардировщиками Су-34