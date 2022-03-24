https://ria.ru/20220324/bezopasnost-1779786185.html

Минобороны показало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники

Минобороны показало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники - РИА Новости, 24.03.2022

Минобороны показало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники

Министерство обороны опубликовало видео уничтожения украинской военной техники истребителями-бомбардировщиками Су-34. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:05

2022-03-24T09:05

2022-03-24T17:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779811378_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1eb68432bfbe14388d33502c6e3e0b77.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео уничтожения украинской военной техники истребителями-бомбардировщиками Су-34.В минутном ролике показано, как самолеты взлетают с аэродрома, затем наносится удар по грузовиками украинских войск, в конце истребители возвращаются на базу.Примечательны также кадры, на которых облака сложились в фигуру, напоминающую букву Z.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения техники и складов с вооружением ВСУ российскими Су-34 Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения военной техники и складов с вооружением украинской армии бомбардировщиками Су-34 2022-03-24T09:05 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия