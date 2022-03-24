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В Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины разрушен дом - РИА Новости, 24.03.2022
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В Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины разрушен дом
В Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины разрушен дом - РИА Новости, 24.03.2022
В Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины разрушен дом
Один дом разрушен, в 12 побило окна в результате взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области близ украинской границы, сообщил в четверг губернатор... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:08
2022-03-24T12:28
происшествия
белгородская область
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ВОРОНЕЖ, 24 мар - РИА Новости. Один дом разрушен, в 12 побило окна в результате взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области близ украинской границы, сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков."Делюсь информацией и фотографиями с места событий в Журавлевке. После дневного ЧП: разрушен один дом, в 12 повреждены окна, заборы и где-то кровля. Также снаряд посек восемь машин. В кратчайшие сроки все дома восстановим. На место уже выехали замерщики окон и строительные эксперты", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Снаряд, как заявлял Гладков накануне, попал в село в результате "выстрела со стороны Украины" - пострадали три человека. Ради безопасности в Журавлевке и соседней Нехотеевке введен режим ЧС.По данным местных властей, идет эвакуация жителей Журавлевки и Нехотеевки в Белгород: днем перевезли 178 жителей, ночью - еще 18. В ночные же часы, как писал губернатор, в Журавлевке произошло еще несколько взрывов, никто не пострадал. В ситуации разбирается СК РФ.Журавлевка и Нехотеевка расположены менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.
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происшествия, белгородская область
12:08 24.03.2022 (обновлено: 12:28 24.03.2022)
 
В Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины разрушен дом

Губернатор Гладков: в селе под Белгородом после обстрела со стороны Украины разрушен дом

© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтактеПоследствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтакте
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 мар - РИА Новости. Один дом разрушен, в 12 побило окна в результате взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области близ украинской границы, сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков.
"Делюсь информацией и фотографиями с места событий в Журавлевке. После дневного ЧП: разрушен один дом, в 12 повреждены окна, заборы и где-то кровля. Также снаряд посек восемь машин. В кратчайшие сроки все дома восстановим. На место уже выехали замерщики окон и строительные эксперты", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Снаряд, как заявлял Гладков накануне, попал в село в результате "выстрела со стороны Украины" - пострадали три человека. Ради безопасности в Журавлевке и соседней Нехотеевке введен режим ЧС.
По данным местных властей, идет эвакуация жителей Журавлевки и Нехотеевки в Белгород: днем перевезли 178 жителей, ночью - еще 18. В ночные же часы, как писал губернатор, в Журавлевке произошло еще несколько взрывов, никто не пострадал. В ситуации разбирается СК РФ.
Журавлевка и Нехотеевка расположены менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.
 
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