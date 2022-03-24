https://ria.ru/20220324/belgorod-1779823114.html

В Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины разрушен дом

В Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины разрушен дом - РИА Новости, 24.03.2022

В Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины разрушен дом

Один дом разрушен, в 12 побило окна в результате взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области близ украинской границы, сообщил в четверг губернатор... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:08

2022-03-24T12:08

2022-03-24T12:28

происшествия

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779820332_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_4fe268ceca4f00b49ceb43781ce40e9c.jpg

ВОРОНЕЖ, 24 мар - РИА Новости. Один дом разрушен, в 12 побило окна в результате взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области близ украинской границы, сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков."Делюсь информацией и фотографиями с места событий в Журавлевке. После дневного ЧП: разрушен один дом, в 12 повреждены окна, заборы и где-то кровля. Также снаряд посек восемь машин. В кратчайшие сроки все дома восстановим. На место уже выехали замерщики окон и строительные эксперты", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Снаряд, как заявлял Гладков накануне, попал в село в результате "выстрела со стороны Украины" - пострадали три человека. Ради безопасности в Журавлевке и соседней Нехотеевке введен режим ЧС.По данным местных властей, идет эвакуация жителей Журавлевки и Нехотеевки в Белгород: днем перевезли 178 жителей, ночью - еще 18. В ночные же часы, как писал губернатор, в Журавлевке произошло еще несколько взрывов, никто не пострадал. В ситуации разбирается СК РФ.Журавлевка и Нехотеевка расположены менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область