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Британия выделит Би-би-си четыре миллиона фунтов для пропаганды в России - РИА Новости, 24.03.2022
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Британия выделит Би-би-си четыре миллиона фунтов для пропаганды в России
Британия выделит Би-би-си четыре миллиона фунтов для пропаганды в России - РИА Новости, 24.03.2022
Британия выделит Би-би-си четыре миллиона фунтов для пропаганды в России
Правительство Великобритании выделит международной службе Би-би-си более четырех миллионов фунтов для информационной борьбы с Россией, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T02:01
2022-03-24T02:18
в мире
мария захарова
москва
россия
украина
би-би-си
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
великобритания
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ЛОНДОН, 24 мар — РИА Новости. Правительство Великобритании выделит международной службе Би-би-си более четырех миллионов фунтов для информационной борьбы с Россией, сообщила пресс-служба британского премьера.Поясняется, что "экстренное финансирование" направят на поддержку русской и украинской служб в регионе. Финансирование поступит от министерства цифровых технологий, культуры, медиа и спорта, а также министерства иностранных дел страны.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что "телерадиокорпорации ВВС в России отведена далеко не последняя роль в подрыве внутриполитической стабильности и безопасности в нашей стране".Роскомнадзор 4 марта заблокировал сайты нескольких изданий, включая Русскую службу BBC. Основанием для ограничения доступа стало "целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях Вооруженных Сил Российской Федерации и жертвах среди мирного населения".Позднее в тот же день британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что временно прекращает деятельность в России, будет работать за пределами страны. Спустя четыре дня — 8 марта — телерадиокорпорация сообщила, что "после тщательного изучения" решила возобновить вещание на английском языке из России. А 6 марта корпорация сообщала о снятии с эфира ее главного телеканала международных новостей BBC World News в России.Уже 16 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания BBC News. Захарова, комментируя это, заявила, что считает блокировку в России сайта BBC News только началом действий Москвы в ответ на информационную войну Запада.
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в мире, мария захарова, москва, россия, украина, би-би-си, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), великобритания, лондон
02:01 24.03.2022 (обновлено: 02:18 24.03.2022)
 
Британия выделит Би-би-си четыре миллиона фунтов для пропаганды в России

Британия выделит четыре миллиона фунтов Би-би-си для пропаганды в России и на Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкОфис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 24 мар — РИА Новости. Правительство Великобритании выделит международной службе Би-би-си более четырех миллионов фунтов для информационной борьбы с Россией, сообщила пресс-служба британского премьера.

"Великобритания также предоставит дополнительно 4,1 миллиона фунтов всемирной службе Би-би-си в рамках межправительственных усилий по борьбе с дезинформацией в России и на Украине", — говорится в сообщении.

Поясняется, что "экстренное финансирование" направят на поддержку русской и украинской служб в регионе. Финансирование поступит от министерства цифровых технологий, культуры, медиа и спорта, а также министерства иностранных дел страны.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что "телерадиокорпорации ВВС в России отведена далеко не последняя роль в подрыве внутриполитической стабильности и безопасности в нашей стране".
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Роскомнадзор 4 марта заблокировал сайты нескольких изданий, включая Русскую службу BBC. Основанием для ограничения доступа стало "целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях Вооруженных Сил Российской Федерации и жертвах среди мирного населения".
Позднее в тот же день британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что временно прекращает деятельность в России, будет работать за пределами страны. Спустя четыре дня — 8 марта — телерадиокорпорация сообщила, что "после тщательного изучения" решила возобновить вещание на английском языке из России. А 6 марта корпорация сообщала о снятии с эфира ее главного телеканала международных новостей BBC World News в России.
Уже 16 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания BBC News. Захарова, комментируя это, заявила, что считает блокировку в России сайта BBC News только началом действий Москвы в ответ на информационную войну Запада.
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В миреМария ЗахароваМоскваРоссияУкраинаБи-би-сиФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ВеликобританияЛондон
 
 
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